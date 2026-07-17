Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NEET UG 2026: नीट कम स्कोर से न हों परेशान; बिना MBBS भी मेडिकल के इन 5 क्षेत्रों में है शानदार करियर और तगड़ा पैसा

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

NEET UG Result 2026: NEET UG 2026 में कम स्कोर आने पर निराश न हों। बिना MBBS के भी आप फिजियोथेरेपी, फार्मेसी और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन सैलरी पैकेज के साथ अपना शानदार करियर बना सकते हैं।

NEET UG 2026: नीट कम स्कोर से न हों परेशान; बिना MBBS भी मेडिकल के इन 5 क्षेत्रों में है शानदार करियर और तगड़ा पैसा

Re-NEET Result 2026: अगर NEET UG 2026 में उम्मीद के मुताबिक रैंक नहीं मिली है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट (NEET) की परीक्षा देते हैं, लेकिन सीटों की सीमित संख्या के कारण सभी को एमबीबीएस (MBBS) में दाखिला नहीं मिल पाता। ऐसे में बहुत से छात्र निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है कि मेडिकल और हेल्थकेयर सेक्टर सिर्फ एमबीबीएस तक ही सीमित नहीं है। PCB (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी) के छात्रों के लिए ऐसे कई बेहतरीन और हाई-पेइंग करियर विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें बिना नीट परीक्षा दिए या कम नीट स्कोर के साथ भी चुना जा सकता है।

आइए जानते हैं उन खास करियर ऑप्शंस के बारे में जो आपको एक शानदार और सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं:

1. बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (BPT)

यदि आप मरीजों का इलाज करना चाहते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिजियोथेरेपी एक बेहतरीन विकल्प है। 4.5 साल के इस कोर्स को करने के बाद आप अस्पतालों, स्पोर्ट्स क्लीनिक और फिटनेस सेंटर्स में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। भारत में इसका शुरुआती सैलरी लगभग ₹3 लाख से ₹6 लाख सालाना होता है।

2. बैचलर ऑफ फार्मेसी (B.Pharm)

दवाइयों को बनाना, रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए फार्मेसी सबसे भरोसेमंद करियर है। 4 साल के इस कोर्स के बाद आप बड़ी फार्मा कंपनियों में काम कर सकते हैं या खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इसमें शुरुआती सैलरी पैकेज ₹2.5 लाख से ₹5 लाख सालाना तक रहता है, जो अनुभव के साथ काफी बढ़ जाता है।

ये भी पढ़ें:विदेश से करें मेडिकल की पढ़ाई, बिना NEET के मिलेगा MBBS में एडमिशन

3. बीएससी बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी (B.Sc. Biotechnology / Microbiology)

रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी (जैसे वैक्सीन बनाना या जेनेटिक्स) में रुचि रखने वालों के लिए यह एक गोल्ड माइन है। इन कोर्सेज के बाद आप रिसर्च लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में काम कर सकते हैं। बायोटेक प्रोफेशनल्स का शुरुआती सैलरी पैकेज ₹3 लाख से ₹4.5 लाख सालाना होता है, लेकिन इस फील्ड में आगे जाकर सैलरी बहुत तेजी से बढ़ती है।

ये भी पढ़ें:बिना NEET भी चमकेगा करियर, 12वीं के बाद इन 5 कोर्सेज से बनें मेडिकल एक्सपर्ट

4. बीएससी नर्सिंग (B.Sc. Nursing)

हेल्थकेयर सिस्टम में नर्सों की मांग हमेशा बहुत ज्यादा रहती है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी। 4 साल के इस कोर्स के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। इसमें शुरुआती सैलरी पैकेज ₹3 लाख से ₹5 लाख सालाना तक होता है।

ये भी पढ़ें:12th PCB के बाद डॉक्टर बनना ही जरूरी नहीं, इन 6 क्षेत्रों में बनाएं शानदार करियर

5. बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (B.Sc. MLT) व रेडियोलॉजी

अस्पतालों में डॉक्टरों को मरीजों की बीमारी समझने के लिए टेस्ट और स्कैन (X-Ray, MRI) की जरूरत होती है। इन टेक्नीशियनों की मांग हमेशा बनी रहती है। इस फील्ड में प्रवेश करते ही आपको ₹2 लाख से ₹4.5 लाख सालाना तक का सैलरी पैकेज आसानी से मिल जाता है।

नीट का कम स्कोर आपके सपनों का अंत नहीं है। अपनी स्किल्स और रुचि के अनुसार सही कोर्स का चुनाव करें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
NEET Neet Result Neet Ug
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।