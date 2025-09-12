NEET में कम नंबर : MBBS व BDS के अलावा ये हैं मेडिकल में बढ़िया करियर ऑप्शन

एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में एडमिशन न मिलने की स्थिति में किन मेडिकल कोर्सेज को करके भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। यहां जानें एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स के अलावा ऐसे ऑप्शन, जहां स्टूडेंट्स अच्छी कमाई कर सकते हैं-

हर वर्ष नीट में करीब 22 लाख स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। भारत में एमबीबीएस की सीटें ( MBBS seats in India ) कम होने के चलते नीट में सफल होने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स को एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाता। भारत में जिनका एमबीबीएस में नहीं हो पाता, वे बीडीएस ट्राय करते हैं। काफी स्टूडेंट्स तो विदेश से एमबीबीएस करने की राह पकड़ लेते हैं। अब सवाल है कि एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में एडमिशन न मिलने की स्थिति में किन मेडिकल कोर्सेज को करके भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। यहां जानें एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स के अलावा ऐसे ऑप्शन, जहां स्टूडेंट्स अच्छी कमाई कर सकते हैं-

आयुष कोर्स ( AYUSH courses ) नीट पास छात्र BAMS, BSMS, BUMS व BHMS जैसे आयुष कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। एमबीबीएस की तरह ही आयुष की सीटें भी स्टेट कोटा और 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा में बंटीं हैं। स्टूडेंट्स आयुष एडमिशन सेंट्रेल काउंसलिंग कमिटी (एएसीसीसी) के जरिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेट कोटा की 85 फीसदी सीटों के लिए काउंसलिंग संबंधित राज्य की संस्थाएं ही करवाती हैं।

सबसे पॉपुलर कोर्स BAMS का है। यह प्रोग्राम 5.5 साल का होता है, जो आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम पर बेस्ड है। बीएएमएस ग्रेजुएट्स वेलनेस रिसोर्ट में काम कर सकते हैं या अपना सेंटर ओपन करके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी आयुष अस्पतालों में काम करने का विकल्प भी होता है।

बीएससी नर्सिंग व बीएससी लाइफ साइंसेज नीट स्कोर से बीएससी नर्सिंग व बीएससी लाइफ साइंसेज में भी दाखिला दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स संस्थानों एवं केंद्र व राज्यों की काउंसलिंग संस्थाओं की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी लाइन है। तमाम अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता रहती है। इसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन आपके पास अपार संभावनाए होती हैं। चार वर्षीय बीएसएसी नर्सिंग कोर्स छात्रों को हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ और क्लिनिकल केयर के लिए तैयार करता है।

बीफार्मा व डीफार्मा भी है बेहतर विकल्प बीफार्मा या डी फार्मा करके दवाओं से जुड़ी इंड्रस्ट्री में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। यह मेडिकल से संबंधित कोर्स होता है। इसमें आप अपना मेडिकल भी खोल सकते हैं और अस्पताल में भी जॉब कर सकते हैं। 12वीं कक्षा पीसीबी विषयों से पास करने वाले फार्मेसी में करियर बना सकते हैं। फार्मेसी मेडिकल की एक ऐसी ब्रांच है, जिसमें दवाइयों (मेडिसिन) से जुड़ी सारी बातें आती हैं। दवाइयों का ज्ञान, उन्हें पहचानना, सुरक्षित रखना, बनाना, जांचना और उनकी क्वालिटी को प्रमाणित करना इत्यादि शामिल है। इस कोर्स को पूरा करने पर आप फार्मासिस्ट बनते हैं। इसके लिए आपके पास दो विकल्प हैं – डी फार्मा और बी फार्मा। डी.फार्मा की अवधि 2 वर्ष है। यदि आप मेडिसिन के कारोबार में जाना चाहती हैं या इससे संबंधित कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, तो आपको कम से कम डी.फार्मा का कोर्स पूरा करना होगा। वहीं, 4 साल के बैचलर इन फार्मेसी कोर्स उन लोगों के लिए जरूरी है, जो दवा निर्माण, रिसर्च, मार्केटिंग और फार्मासिस्ट के तौर पर अस्पतालों में काम करना चाहते हैं।

BVSc और एएच एडमिशन BVSc और एएच कोर्सेज की 15 फीसदी सीटों पर एडमिशन वेटरिनेरी काउंसिल ऑफ इंडिया (वीसीआई) देखती है। यह कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें जानवरों का बीमारियों का पता लगाने और उनकी देखभाल के तरीके के बारे में पढ़ने, उनके न्यूट्रीशन और वेटरनरी लैब्स में रिसर्च करना का मौका मिलता है।

अन्य कोर्स, इनके लिए नीट स्कोर की जरूरत नहीं होती। ओप्टोटरी

क्लिनिकल साइकोलॉजी

रेडियो टेक्नोलॉजी

फोरेंसिक साइंस

फिजियोथेरेपी

मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट