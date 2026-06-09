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Success Story: पिता को कैंसर से खोया, विधवा मां ने कपड़े सिलकर बेटे को बनाया गांव का पहला IITian!

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Jigar Nayak JEE Advanced success story 2026: ओडिशा के जिगर नायक ने पिता को कैंसर से खोने और भारी आर्थिक तंगी के बाद भी JEE Advanced पास कर ली। मां ने सिलाई करके बेटे को पढ़ाया और अब जिगर अपने पूरे गांव का पहला IITian बनने जा रहा है।

Success Story: पिता को कैंसर से खोया, विधवा मां ने कपड़े सिलकर बेटे को बनाया गांव का पहला IITian!

Jigar Nayak JEE Advanced success story 2026: जब हौसले आसमान छूने का दम रखते हों, तो वक्त और तंगी की क्या मजाल जो आपका रास्ता रोक सकें! कुछ ऐसी ही एक बेहद प्रेरणादायक कहानी सामने आई है ओडिशा के गंजम जिले के एक छोटे से गांव 'बाकलीकोड़ा' के रहने वाले जिगर नायक की। हाल ही में जारी हुए जेईई एडवांस 2026 (JEE Advanced) के नतीजों में जिगर ने ऑल इंडिया रैंक 5474 और ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL) कैटेगरी में 1201वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। वह न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि अपने पूरे गांव के पहले आईआईटीयन (IITian) बनने जा रहे हैं। लेकिन इस चमचमाती सफलता के पीछे छिपे संघर्ष के आंसू और मां के त्याग की दास्तान किसी के भी दिल को झकझोर देगी।

कैंसर ने छीना पिता का साया, टूट गया दुखों का पहाड़

जिगर के पिता जूरीनाथ गुजरात की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे और परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा था। जिगर भी पढ़ाई में होनहार थे, उन्होंने 10वीं में 95% और 12वीं में 87% अंक हासिल किए। लेकिन अचानक खुशियों को किसी की नजर लग गई। पिता को कैंसर होने का पता चला और उनके इलाज में परिवार की पूरी जमा-पूंजी लग गई। साल 2020 में पिता का निधन हो गया। एक तरफ सिर से पिता का साया उठ गया और दूसरी तरफ घर में दाने-दाने का संकट खड़ा हो गया।

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मां ने सिलाई मशीन को बनाया हथियार, लिया गोल्ड लोन

ऐसी दर्दनाक स्थिति में भी जिगर की मां अपूर्वा नायक ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने तय किया कि वह अपने बेटे के सपनों को टूटने नहीं देंगी। मां ने हिम्मत जुटाकर पहले गोल्ड लोन लिया और फिर घर-घर जाकर सिलाई के लिए कपड़े मांगना शुरू किया। दिन-रात सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलते हुए उन्होंने न केवल घर चलाया, बल्कि जिगर की पढ़ाई के लिए पाई-पाई जोड़ी। कई बार घर में खाने के लिए खीना नहीं होता था, लेकिन मां ने इस बात की भनक कभी अपने बेटे को नहीं लगने दी।

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सोशल मीडिया के एक वीडियो ने बदल दी जिंदगी

दिलचस्प बात यह है कि 10वीं कक्षा तक जिगर को पता ही नहीं था कि आईआईटी या जेईई परीक्षा क्या होती है। एक दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग और आईआईटी से जुड़ा एक वीडियो देखा। बस, वहीं से उनकी आंखों में आईआईटीयन बनने का सपना अपना लिया। उन्होंने कसम खाई कि वह पढ़ाई के दम पर अपनी मां की इस लाचारी और गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसके बाद वह राजस्थान के कोचिंग हब 'कोटा' आए और कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। जिगर की गंभीर आर्थिक स्थिति को देखते हुए संस्थान ने उनकी 11वीं और 12वीं की फीस भी माफ कर दी।

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जिगर का एक छोटा भाई भी है जो अभी 7वीं में पढ़ता है। अपनी सफलता पर भावुक होते हुए जिगर कहते हैं, "मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ रहा था। मेरा लक्ष्य है कि आईआईटी से निकलने के बाद मेरी मां को कभी सिलाई मशीन न छूनी पड़े और मेरे भाई को पैसों के लिए पढ़ाई न छोड़नी पड़े।" जिगर की यह कहानी आज देश के हर उस छात्र के लिए मिसाल है जो छोटी-मोटी दिक्कतों से घबराकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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