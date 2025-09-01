LNMU UG Admission 2025: ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में खाली सीटों पर यूजी एडमिशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू

LNMU UG Admission 2025: ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी (LNMU) की ओर से आज 1 सितंबर, 2025 को खाली सीटों के लिए एलएनएमयू यूजी प्रवेश 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

LNMU UG Admission 2025: ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी (LNMU) की ओर से आज 1 सितंबर, 2025 को खाली सीटों के लिए एलएनएमयू यूजी प्रवेश 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो उम्मीदवार अंडरग्रैजुएट कोर्सेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एलएनएमयू की आधिकारिक वेबसाइट lnmu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, चार वर्षीय स्नातक सत्र - 2025-29 के फर्स्ट हाफ में एनरोलमेंट के लिए तीसरी सिलेक्शन लिस्ट के आधार पर एनरोलमेंट के बाद खाली रह गई सीटों पर सभी रजिस्टर्ड आवेदक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑन-स्पॉट एनरोलमेंट के लिए महाविद्यालय का चयन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो 1 और 2 सितंबर 2025 को उपलब्ध होगी।

यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के अनुसार विषयवार खाली सीटों की लिस्ट जारी की है, जो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। एडमिशन के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन आईडी, जन्मतिथि और पासवर्ड के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉग इन करके कॉलेज का चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन चयनित अभ्यर्थियों की चयन लिस्ट 4 सितंबर, 2025 को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। खाली सीटों पर एडमिशन के लिए चयनित उम्मीदवार अपना सिलेक्शन लेटर और आवंटित कॉलेज में एडमिशन के लिए 8 से 10 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं।

LNMU UG Admission 2025 notice Link एलएनएमयू यूजी एडमिशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करें-

1. एलएनएमयू की आधिकारिक वेबसाइट Inmu.ac.in पर जाएं।

2. लॉगिन लिंक पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भरें।

3. सबमिट पर क्लिक करें और कॉलेज का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें।

4. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें।