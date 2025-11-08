Hindustan Hindi News
LLB : पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, एलएलबी में 500 में 499 अंक मांग रही लड़की पर कोर्ट ने ठोका 20 हजार रुपये का जुर्माना

LLB : पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, एलएलबी में 500 में 499 अंक मांग रही लड़की पर कोर्ट ने ठोका 20 हजार रुपये का जुर्माना

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 500 में 499 अंक के लिए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग की मांग में दाखिल एक छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया है।

Sat, 8 Nov 2025 09:10 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 500 में 499 अंक के लिए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग में दाखिल एक छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याचिका खारिज करते हुए याची पर 20 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया, जिसे 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पास जमा करना होगा। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम की छात्रा ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर न्यायालय से अनुरोध किया कि उसे प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में 500 में से 499 अंक दिए जाएं। उसने आरोप लगाया कि उसे गलती से केवल 182 अंक दिए गए।

कोर्ट ने कहा कि याची ने 2021 और 2022 के बीच रिट याचिकाओं, समीक्षा याचिकाओं और विशेष अपीलों सहित कम से कम 10 याचिकाएं की थीं। इस याचिका में उसने दावा किया कि उसे सभी विषयों में 100 अंक दिए जाने चाहिए और विश्वविद्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। कोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय ने याची की ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्परीक्षा के लिए समिति गठित की। विधि विभागाध्यक्ष और दो प्रोफेसरों वाली इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार सभी पांचों ओएमआर शीट का विस्तृत, प्रश्न-दर-प्रश्न सत्यापन किया गया। रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि याची को 500 में कुल 181 अंक मिले थे। इसके जवाब में याची ने विस्तृत उत्तर और हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न दस्तावेज़ संलग्न थे ताकि यह साबित हो सके कि समिति ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसने तर्क दिया कि वह अपने द्वारा हल किए गए प्रश्नों के लिए अंक पाने की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि याची का 499 अंकों का दावा बिना किसी आधार के अनुमान पर आधारित था, खासकर विश्वविद्यालय की पुनर्परीक्षा रिपोर्ट में उसके 181 अंक की पुष्टि के आलोक में।

ये भी पढ़ें:सीएसजेएमयू में अब एक साल का एलएलएम, 32 नए कोर्स भी होंगे शुरू

ओएमआर शीट की रीचेकिंग में कोई गलती सामने नहीं आई

कोर्ट ने ऐसे मामलों में अपनी अधिकारिता संबंधी सीमाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि यह न्यायालय रिट अधिकार क्षेत्र के तहत याची द्वारा चिह्नित प्रत्येक प्रश्न और उत्तर की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि याची व्यक्तिगत रूप से अपनी ओएमआर शीट की पुनर्जांच में कोई अनियमितता या अवैधता प्रदर्शित करने में विफल रही है इसलिए केवल अस्पष्ट कथनों के आधार पर न्यायालय कानून के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। निर्णय में कार्यवाही के दौरान हुई घटना का भी उल्लेख किया गया इस समय जब न्यायालय वर्तमान आदेश पर अंतिम निर्णय दे रहा था, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याची चेतावनी के बावजूद न्यायालय को बार-बार परेशान करती रही। उसने न्यायालय से वर्तमान मामले से खुद को अलग करने का भी अनुरोध किया, जिसे कड़ी मौखिक टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया जाता है।

पढ़ाई पर ध्यान लगाओ

मौखिक आदेश में कोर्ट ने याची को सलाह दी कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे ताकि अपनी ईमानदारी से तैयारी करके अधिक अंक प्राप्त कर सके और उसे फिर कभी इस न्यायालय का दरवाजा न खटखटाना पड़े।

