ये कैसी मजबूरी; अस्पताल से सीधे इंटरव्यू देने पहुंचा युवक, वजह सुनकर रिक्रूटर भी रह गईं सन्न
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें एक रिक्रूटर ने इंटरव्यू देने पहुंचे युवक की कहानी सुनाई है।
नौकरी की तलाश आज के दौर में किसी जंग से कम नहीं है। गलाकाट प्रतियोगिता और बेरोजगारी के इस डरावने माहौल में लोग अपनी सेहत तक को दांव पर लगाने से नहीं हिचकिचाते। कई बार तो ऐसा लगता है कि डिग्रियों और सीवी के वजन तले इंसानियत कहीं दब कर रह गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही, ठीक से खड़े होने की ताकत न होने के बावजूद, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने बैठ जाए? जी हां, ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाकया हाल ही में सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर कॉर्पोरेट जगत की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पेश की है।
लिंक्डइन पर जूही भाटिया नाम की एक रिक्रूटर की पोस्ट ने इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। इस पोस्ट ने एक बार फिर से इस बहस को छेड़ दिया है कि क्या आज के जॉब मार्केट में इंसान सिर्फ एक रिसोर्स बनकर रह गया है? जूही ने अपनी पोस्ट में उस खौफनाक दबाव का जिक्र किया है जिससे आज का युवा गुजर रहा है। उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार का अनुभव साझा किया जो अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद उनके सामने इंटरव्यू देने आ बैठा। कारण? उसे डर था कि अगर उसने इंटरव्यू की तारीख आगे बढ़ाने को कहा, तो शायद उसके हाथ से यह मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा।
इंटरव्यू में ऐसा क्या हुआ जिसने रिक्रूटर को झकझोर दिया?
अपनी वायरल लिंक्डइन पोस्ट में जूही भाटिया उस घटना को याद करते हुए लिखती हैं, "मैं एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रही थी। शुरुआत से ही मुझे उसकी एनर्जी बहुत कम लगी। वह काफी थका हुआ और बीमार सा लग रहा था। कुछ मिनटों तक तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सीधे उससे पूछ लिया कि क्या वह ठीक है?" इसके बाद उस उम्मीदवार ने जो जवाब दिया, उसने जूही को सन्न कर दिया। उसने बताया कि उसे अभी-अभी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। जूही लिखती हैं, "मैंने उसी वक्त इंटरव्यू रोक दिया। मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी, तो तुमने इंटरव्यू को रीशेड्यूल करने की गुजारिश क्यों नहीं की? उस लड़के का जवाब था कि उसे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो घबरा रहा था कि अगर उसने समय बदलने को कहा, तो शायद उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।" इस जवाब ने रिक्रूटर का दिल तोड़ दिया। जूही ने आगे लिखा, "यह देखकर सच में बहुत तकलीफ होती है कि आज के जॉब मार्केट में लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आराम करने के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्हें मौका छिन जाने का डर सताता है।"
जूही ने वही किया जो एक समझदार और इंसानियत को अहमियत देने वाले इंसान को करना चाहिए था। उन्होंने न सिर्फ उस इंटरव्यू को रीशेड्यूल किया, बल्कि उस उम्मीदवार को यह पूरा भरोसा भी दिलाया कि इस बदलाव का उसकी उम्मीदवारी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जूही ने अपनी पोस्ट के आखिर में एक बहुत ही जरूरी संदेश दिया। उन्होंने लिखा, "आइए हम सब मिलकर हायरिंग का एक ऐसा प्रोसेस बनाएं जहां लोगों के साथ परवाह और समझदारी से पेश आया जाए। और सबसे बढ़कर, उन्हें एक इंसान समझा जाए।"
इंटरनेट पर लोगों का फूटा गुस्सा
जूही की इस पोस्ट के वायरल होते ही लिंक्डइन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग न सिर्फ जूही की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि इस टॉक्सिक जॉब मार्केट की सच्चाई भी बयां कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "उस उम्मीदवार का वो डर एक ऐसी चीज है जिसे मैं रोज टेबल के दूसरी तरफ से देखता हूं। नौकरी ढूंढ़ने वालों के मन में यह बात बैठ गई है कि अगर उन्होंने अपनी कोई परेशानी बताई (जैसे अस्पताल से आना), तो उसे ईमानदारी नहीं, बल्कि गैर-जिम्मेदारी माना जाएगा। मार्केट को ऐसे रिक्रूटर्स की जरूरत है जो 'क्या आप क्वालिफाइड हैं?' पूछने से पहले 'क्या आप ठीक हैं?' पूछने के लिए थोड़ा रुकें।" एक अन्य यूजर का कहना था, "यह सच में डराने वाला है कि कैसे एक मौके को खोने का डर हमारे अंदर की बेसिक इंसानियत पर भारी पड़ जाता है। आइए मिलकर जॉब मार्केट की इस टॉक्सिक मानसिकता को बदलें।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव