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LIC HFL Recruitment 2026: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 180 जूनियर असिस्टेंट की बंपर भर्ती; ग्रेजुएशन पास आज ही करें आवेदन

Apr 16, 2026 07:59 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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LIC HFL Jobs: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने वर्ष 2026 के लिए ‘जूनियर असिस्टेंट’ के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देश भर में कुल 180 पदों को भरा जाएगा।

LIC HFL Recruitment 2026: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 180 जूनियर असिस्टेंट की बंपर भर्ती; ग्रेजुएशन पास आज ही करें आवेदन

LIC Junior Assistant Recruitment 2026: बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने वर्ष 2026 के लिए ‘जूनियर असिस्टेंट’ के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देश भर में कुल 180 पदों को भरा जाएगा।

एलआईसी एचएफएल ने आज, यानी 16 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन आवेदन की विंडो खोल दी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.lichousing.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

पदों की डिटेल्स और वेतनमान

जूनियर असिस्टेंट के इन 180 पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन और अन्य सरकारी लाभ मिलेंगे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों का वार्षिक पैकेज (CTC) लगभग 4 लाख से 5 लाख रुपये के बीच हो सकता है, जिसमें मूल वेतन के साथ-साथ मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

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कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)

इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता की जांच कर लेनी चाहिए:

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक (Graduation) की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

कंप्यूटर नॉलेज: यह पद सहायक स्तर का है, इसलिए उम्मीदवार को कंप्यूटर चलाने की बेसिक नॉलेज होनी अनिवार्य है।

आवेदन कैसे करें? (आसान स्टेप्स)

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गई है:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.lichousing.com पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Careers' टैब पर क्लिक करें।

3. "Recruitment of Junior Assistants - 2026" के लिंक को चुनें।

4. 'Click here for New Registration' पर क्लिक कर अपनी बुनियादी जानकारी भरें।

5. अपना फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें।

6. श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

7. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

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चयन प्रक्रिया: कैसे होगा सिलेक्शन?

जूनियर असिस्टेंट के पद पर चयन दो चरणों में होगा:

ऑनलाइन परीक्षा: सबसे पहले उम्मीदवारों को एक ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, जिसमें अंग्रेजी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और संख्यात्मक अभिरुचि के प्रश्न पूछे जाएंगे।

इंटरव्यू: ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से होगा।

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जरूरी तारीखें याद रखें

आवेदन शुरू होने की तिथि: 16 अप्रैल 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026

परीक्षा की तिथि: जून 2026 (संभावित)

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में काम करना न केवल सम्मान की बात है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक स्थिर करियर का आधार भी प्रदान करता है। इसलिए, समय बर्बाद किए बिना अपनी तैयारी शुरू करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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