LIC HFL में 232 अप्रेंटिस पदों भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख, फौरन करें अप्लाई

लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने हाल ही में अप्रेंटिस के 232 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 1 नवंबर है।

अगर आप ग्रेजुएट हैं और बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने हाल ही में अप्रेंटिस के 232 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 1 नवंबर है। ऐसे में जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो जल्द से जल्द आवेदन कर सकता है। इस प्रोग्राम के तहत उम्मीदवारों को एक साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें हर महीने 14150 से 16650 रुपये तक स्टाइपेंड मिलेगा।

जरूरी तारीखें बता दें कि इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी और आवेदन की आखिरी तारीख 1 नवंबर 2026 है। इस भर्ती अभियान में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वैरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 को LIC HFL के कार्यालयों में आयोजित की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को नवंबर के तीसरे सप्ताह में एंगेजमेंट लेटर मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए नवंबर के चौथे सप्ताह में आवंटित शाखा में रिपोर्ट करना होगा। ये तारीखें संभावित हैं।

योग्यता और आयु आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री 1 अक्टूबर 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए और इसे 1 अक्टूबर 2001 से पहले प्राप्त नहीं किया गया होना चाहिए।

इसके अलावा, उम्मीदवार का किसी दूसरे संस्थान में अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट चालू नहीं होना चाहिए। पहले किसी अन्य संस्थान में अप्रेंटिसशिप पूरी कर चुके या बीच में छोड़ चुके उम्मीदवार भी पात्र नहीं होंगे।

कैसे करें आवेदन? 1: उम्मीदवारों को सबसे पहले NATS की आधिकारिक वेबसाइट https://nats.education.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए वेबसाइट पर ‘Student Register/Login’ सेक्शन में जाएं।

2: रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी होने पर उम्मीदवार पोर्टल पर उपलब्ध यूजर मैनुअल की मदद ले सकते हैं।

3: रजिस्ट्रेशन के बाद NATS पोर्टल पर लॉगिन करें और LIC HFL अप्रेंटिसशिप का विज्ञापन देखें।

स्टेप 4: आवेदन करने के बाद NATS की ओर से जारी एनरोलमेंट आईडी को संभालकर रखें। आगे की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ेगी। अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भी सुरक्षित रखें।

स्टेप 5: NATS पर सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को BFSI SSC की ओर से ईमेल भेजा जाएगा। इसमें ट्रेनिंग के लिए पसंदीदा जिले जैसी जरूरी जानकारी भरने और आवेदन शुल्क जमा करने के निर्देश दिए जाएंगे।

6: ईमेल मिलने के बाद उम्मीदवार https://beep.bfsissc.com/opportunity/115 पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें और ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क जमा करें।

इच्छुक उम्मीदनार ध्यान दें कि आवेदन केवल ऑनलाइन जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना और BFSI SSC के पोर्टल पर फॉर्म भरकर शुल्क जमा करना, दोनों जरूरी चरण हैं।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड? LIC HFL अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की अवधि 12 महीने होगी। इस दौरान शहर के अनुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा।

मेट्रो शहर: 16650 रुपये प्रति माह

अन्य शहर: 14150 रुपये प्रति माह

इस भर्ती अभियान के तहत अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे और सूरत को मेट्रो शहरों की सूची में शामिल किया गया है।

सर्टिफिकेट भी मिलेगा ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने वाले उम्मीदवारों को बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (BOAT) की ओर से प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हालांकि, इस भर्ती अभियान के पूरा होने पर LIC HFL में स्थायी नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है।

कितना लगेगा आवेदन शुल्क? आवेदन और परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये प्लस जीएसटी

सामान्य, EWS और OBC वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये प्लस जीएसटी।