LIC HFL Recruitment 2025: एलआईसी एचएफएल ने 192 अप्रेंटिस पदों पर निकाली भर्ती, 22 सितंबर तक करें अप्लाई

LIC HFL Recruitment 2025: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 192 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती निकाली है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट nats.education.gov.in पर जाना होगा।

Tue, 2 Sep 2025 09:32 PM

LIC HFL Recruitment 2025 Apply Online: एलआईसी में नौकरी पाने की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट nats.education.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 192 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

योग्यता- 1. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

2. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है।

3. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

4. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी।

LIC HFL Recruitment 2025 Notification Link स्टाईपेंड- उम्मीदवारों की ट्रेनिंग की समयावधि 12 महीने होगी। उम्मीदवारों को हर महीने 12,000 रुपए का स्टाईपेंड दिया जाएगा।

सिलेक्शन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में अभ्यर्थियों से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए उन्हें 60 मिनट का समय दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क - 1. जनरल और ओबीसी कैटेगरी- 944 रुपये

2. एससी, एसटी एवं महिला उम्मीदवार- 708 रुपये

3. पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी- 472 रुपये

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट nats.education.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।