LIC HFL Admit Card 2026, Direct Link: एलआईसी एचएफएल जूनियर असिस्टेंट परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड
LIC HFL Junior Assistant Admit Card 2026 OUT: एलआईसी एचएफएल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड/कॉल लेटर जारी कर दिए हैं।
LIC HFL Admit Card 2026, Junior Assistant Call Letter Link: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) में जूनियर असिस्टेंट (Junior Assistant) के पदों पर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एलआईसी एचएफएल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड/कॉल लेटर जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे एडमिट कार्ड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आधिकारिक पोर्टल lichousing.com पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
180 पदों पर होगी भर्ती, जून के पहले हफ्ते में परीक्षा
इस भर्ती अभियान के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में जूनियर असिस्टेंट के कुल 180 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 16 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2026 तक चली थी। जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT Mode) 6 जून 2026 को आयोजित की जानी निर्धारित है।
कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया?
उम्मीदवारों का अंतिम चयन दो मुख्य चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू शामिल है। लिखित परीक्षा कुल 120 मिनट (2 घंटे) की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल 5 सेक्शन होंगे। जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर स्किल्स, जनरल अवेयरनेस (हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री पर विशेष फोकस के साथ) शामिल हैं। प्रत्येक सेक्शन से 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे और पूरी परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि इस परीक्षा में 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक काट लिया जाएगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले एलआईसी एचएफएल की आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए "Careers" (करियर) सेक्शन पर क्लिक करें।
- यहां "Recruitment of Junior Assistants - 2026" के तहत एडमिट कार्ड लिंक को खोलें।
- अब नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें।
- स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरकर 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
- आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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