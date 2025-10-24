LIC AAO Prelims Result : licindia.in पर जारी होगा एलआईसी एएओ रिजल्ट, यूं मिलेगा स्कोर कार्ड

संक्षेप: LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी AAO रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परिणाम अधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

Fri, 24 Oct 2025 11:27 AM

LIC AAO Prelims Result 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बहुत जल्द असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परिणाम अधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगइन करना पड़ेगा। एलआईसी भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 3 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुई थी। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 841 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। एलआईसी भर्ती के लिए मेंस परीक्षा की संभावित तिथि 8 नवंबर 2025 तय की गई है।

वैकेंसी डिटेल्स- 1. असिस्टेंट इंजीनियर (AE)- 81 पद

2. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट- 410 पद

3. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट - 350 पद

LIC AAO Result 2025: एलआईसी एएओ रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- एलआईसी एएओ रिजल्ट 2025 रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को इन स्टेप्स को फॉलो करें- 1. एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं।

2. होम पेज पर उपलब्ध एलआईसी एएओ रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करना होगा।

4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

5. रिजल्ट को चेक करें और पेज डाउनलोड करें।

6. भविष्य के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

प्रीलिम्स में पास अभ्यर्थियों को मेन्स एग्जाम देना होगा। एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) मेन्स परीक्षा पैटर्न -

मेन्स परीक्षा के दो भाग होते हैं: ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव।

ऑब्जेक्टिव टेस्ट: इसमें कुल 120 सवाल होते हैं और यह 300 अंकों का होता है।

इसके चार मुख्य विषय हैं: रीजनिंग एबिलिटी, डेटा एनालिसिस व इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज/करेंट अफेयर्स, और इंश्योरेंस व फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस।

इस भाग के लिए 2 घंटे (120 मिनट) मिलते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।

डिस्क्रिप्टिव टेस्ट: यह अंग्रेजी भाषा (निबंध और पत्र लेखन) का पेपर 25 अंकों का होता है।

यह केवल क्वालीफाइंग प्रकृति का होता है, यानी इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं।