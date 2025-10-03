LIC AAO Prelims Exam 2025: 4 शिफ्टों में हुई परीक्षा, ऑफिशियल आंसर-की से लेकर रिजल्ट तक; जानिए पूरी डिटेल

LIC AAO Prelims Exam 2025 आज चार शिफ्टों में आयोजित हुई। रिजल्ट अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आएगा। ऑफिशियल आंसर-की 10 अक्टूबर को जारी होगी।

LIC AAO Prelims Exam 2025: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने आज सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का आयोजन चार शिफ्टों में सफलतापूर्वक कराया। लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए, जो एलआईसी में नौकरी का सुनहरा मौका तलाश रहे हैं। अब सभी की निगाहें रिजल्ट और ऑफिशियल आंसर-की पर टिकी हैं।

LIC AAO Prelims Exam 2025: क्या था परीक्षा का पैटर्न यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई और पूरी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप थी। इसमें तीन सेक्शन शामिल थे—रीज़निंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। कुल 100 प्रश्न पूछे गए जिनके लिए 1 घंटे का समय दिया गया। रीज़निंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में 35-35 सवाल थे जबकि इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में 30 सवाल पूछे गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज केवल क्वालिफाइंग नेचर की थी, यानी इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे।

LIC AAO Prelims Exam 2025: आंसर-की और रिजल्ट पर क्या अपडेट एलआईसी AAO प्रीलिम्स का रिजल्ट अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में घोषित किया जाएगा। हालांकि, आधिकारिक आंसर-की 10 अक्टूबर को जारी होगी। कई कोचिंग संस्थानों ने पहले ही अनऑफिशियल आंसर-की जारी कर दी है, ताकि परीक्षार्थी अनुमानित स्कोर निकाल सकें।

LIC AAO Prelims Exam 2025: आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया आंसर-की आने के बाद उम्मीदवारों को उसमें गलती होने पर आपत्ति दर्ज करने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाना होगा। प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. LIC AAO Answer Key 2025 Objection Window पर क्लिक करें।

2. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि से लॉगिन करें।

3. जिन प्रश्नों पर आपत्ति है, उन्हें चुनें।

4. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट (PDF) अपलोड करें।

5. निर्धारित शुल्क जमा करके सबमिट करें।