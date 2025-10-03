lic aao prelims 2025 exam analysis difficulty level section wise LIC AAO Prelims Exam 2025 : कैसा था पेपर? इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का क्या रहा लेवल, Career Hindi News - Hindustan
LIC AAO Prelims Exam 2025 : कैसा था पेपर? इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का क्या रहा लेवल

LIC AAO Prelims 2025 का एग्जाम 3 अक्टूबर को विभिन्न शिफ्ट्स में हुआ। आइए जानते हैं पेपर का क्या स्तर रहा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 02:33 PM
LIC AAO Prelims Exam 2025 : भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा आयोजित LIC AAO (Assistant Administrative Officer) प्रारंभिक परीक्षा 2025 आज, यानी 3 अक्टूबर को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा कई शिफ्ट्स में आयोजित हुई। आइए जानते हैं पेपर का स्तर क्या रहा...

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार का पेपर मध्यम रूप से कठिन स्तर का रहा। जहां एक तरफ अंग्रेजी भाषा सेक्शन को अपेक्षाकृत आसान माना गया, वहीं रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन ने छात्रों को थोड़ी चुनौती दी।

LIC AAO आंसर की 2025

एग्जाम खत्म होते ही कई प्राइवेट पोर्टल्स ने अनऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार इन पोर्टल्स से आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अनुमानित अंक चेक कर सकते हैं।

ऑफिशियल आंसर की 10 अक्टूबर तक LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जारी होने की संभावना है। उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालकर आंसर की PDF डाउनलोड करनी होगी।

आंसर की से अंक कैसे चेक करें

डाउनलोड की गई आंसर की PDF के जरिए उम्मीदवार अपने दिए गए जवाबों को क्रॉस-चेक कर सकते हैं। हर सही उत्तर पर निर्धारित अंक जोड़कर और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग घटाकर अनुमानित स्कोर निकाला जा सकता है।

आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं
  2. आंसर की objection window लिंक पर क्लिक करें
  3. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करें
  4. जिन प्रश्नों पर आपत्ति है, उन्हें चुनें
  5. सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स PDF अपलोड करें
  6. फीस जमा करें और सबमिट कर दें

LIC AAO Result 2025

LIC AAO का रिजल्ट अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक आने की संभावना है। यह LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि से रिज़ल्ट चेक कर सकेंगे। इसके बाद LIC AAO Mains Exam 8 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। ऐसे में प्रीलिम्स रिजल्ट उसी से पहले जारी होना तय है।

