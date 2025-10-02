LIC AAO Exam : एलआईसी एएओ परीक्षा कल, क्या लाना अनिवार्य और क्या बैन, जानें 10 नियम

LIC AAO Exam Guidelines : एलआईसी कल 3 अक्टूबर को एएओ भर्ती को लेकर होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पर होगी। परीक्षा से पहले एक एग्जाम सेंटर बदला गया है।

LIC AAO Exam Guidelines , licindia.in : भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कल 3 अक्टूबर को असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एएओ - जनरलिस्ट, स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती को लेकर होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करेगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 841 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पर होगी। परीक्षा से पहले एक एग्जाम सेंटर बदला गया है। भारी बारिश के कारण आयन डिजिटल ज़ोन आईडीज़ेड पेरेचेरला यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डोकीपारु पोस्ट, नरसारावपेटा रोड मेडिकोंडुरुमंडल, गुंटूर, आंध्र प्रदेश 522438 में भारी नुकसान की सूचना मिली है। इसके कारण परीक्षा के स्थान और समय में परिवर्तन किया गया है। उम्मीदवारों को ईमेल व एसएमएस से सूचित कर दिया गया है। प्रभावित उम्मीदवार संशोधित कॉल लेटर प्रिंट कर लें।

यहां पढ़ें परीक्षा के नियम 1. हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाकर एडमिट कार्ड अपने साथ परीक्षा स्थल पर लाना होगा। चाहिए। अच्छा होगा कि वही फोटो चिपकाएं, जिसे पंजीकरण के समय अपलोड किया गया हो।

2. आप अपने फोटोग्राफ को बुलावा-पत्र पर चिपका कर और वर्तमान में वैध फोटो युक्त पहचान का मूल प्रमाण और एक फोटोकॉपी साथ लाएं। यह अनिवार्य है।

ये आईडी साथ लाएं एडमिट कार्ड तथा पहचान के प्रमाण की फोटोकॉपी समुचित रूप से स्टेपल करके पर्यवेक्षक को सौंप दें। वर्तमान में वैध फोटो पहचान प्रमाण हैं - पैनकार्ड / पासपोर्ट / स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस / फोटोग्राफ युक्त वोटर्स कार्ड / फोटोग्राफ युक्त बैंक पास बुक / आधिकारिक लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो के साथ जारी फोटो पहचान का प्रमाण / मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा जारी वैध वर्तमान पहचान पत्र / फोटो युक्त आधार कार्ड / कर्मचारी पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त बार काउंसिल पहचान पत्र। कृपया

कौन से आईडी मान्य नहीं ई-आधार कार्ड / राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को वैध पहचान प्रमाण-पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि एडमिट कार्ड पर दिया गया आपका नाम, जैसा आपने पंजीकरण की प्रक्रिया में दिया है, फोटो पहचान प्रूफ पर दिए नाम के बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए।

3. बॉल पॉइंट पेन लाएं आप अपने साथ एक बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएं। आप अपना व्यक्तिगत रफ स्टैंप पैड (ब्लू/ब्लैक) ला सकते हैं। परीक्षा के अंत में उत्तर सबमिट करने से पहले जिन प्रश्नों को आप रिव्यू करना चाहते हैं उनके प्रश्न नंबर लिखने या और एक वर्क करने के लिए आपको कागज का एक पैड दिया जाएगा। परीक्षा पूरी होने के बाद, स्थल छोड़ने से पहले आपको कागज का यह पैड, बुलावा पत्र, पहचान प्रमाण की प्रति टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को सौंप देना है।

4. परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर (अलग या घड़ी के साथ), किताबें, नोटबुकों या लिखे नोट्स, सेल फोन (कैमरे सहित या रहित) या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. उम्मीदवार को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनकर उसे उस विकल्प को 'माउस क्लिक' करना है जो उसे उपयुक्त/सही लगता है। क्लिक किया गया विकल्प उस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर, अंकन के लिए तभी मान्य होगा जब उम्मीदवार ने उसको "Save & Next" अथवा "Mark for Review & Next" के साथ सेव किया हो।

6. सर्वर पर घड़ी सेट की गई है और आपके स्क्रीन के ऊपरी दाएँ कोने में काउंटर डाउन टाइमर आपके लिए प्रश्नावली(यों) पूरी करने के लिए शेष समय दर्शाएगा। घड़ी पूरी तरह चल जाने पर परीक्षा का समय स्वतः पूरा हो जाता है आपको अपनी परीक्षा समाप्त या सबमिट नहीं करनी है।

8. कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में जो प्रश्न उत्तर देने के बाद सेव या रिव्यू के लिए मार्क किए गए हैं, सिर्फ वही मूल्यांकन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। स्क्रीन के टॉप पर प्रश्नावलीयों के नाम डिस्प्ले किये जाएंगे। प्रश्नावली के नाम पर क्लिक करके आप संबंधित प्रश्नावली के प्रश्न देख सकते हैं। जो प्रश्नावली आप देख रहे है वह हाइलाइट होगी।

9. प्रत्येक प्रश्नावली की अवधि अलग-अलग है। उम्मीदवार किसी विशिष्ट प्रश्नावली के प्रश्नों को केवल उस प्रश्नावली के लिए आवंटित समय के दौरान हल कर सकते हैं। 60 मिनट की समाप्ति के बाद, उम्मीदवार ना ही किसी भी उत्तर का दे पाएंगे और ना ही अपने उत्तर जांच पाएंगे।

10. उम्मीदवार ने "सबमिट" बटन क्लिक नहीं किया होगा तब भी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उसके उत्तर स्वतः सेव कर लिए जाएंगे।

वैकेंसी डिटेल्स- 1. असिस्टेंट इंजीनियर (AE)- 81 पद

2. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट- 410 पद

3. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट - 350 पद