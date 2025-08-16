LIC AAO AE Recruitment 2025: आ गई खुशखबरी! AAO और AE के 841 पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कैसे करें अप्लाई

LIC AAO AE Recruitment 2025: लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने AAO और AE भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 16 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन भर्ती की अंतिम तारीख 8 सितंबर है।

LIC AAO AE Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने AAO (Assistant Administrative Officer) और AE (Assistant Engineer) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए संगठन में कुल 841 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

LIC AAO AE Recruitment 2025: आवेदन की तारीखें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 8 सितंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन कर लेना चाहिए ताकि अंतिम दिनों की तकनीकी परेशानियों से बचा जा सके।

LIC AAO AE Recruitment 2025: योग्यता और उम्र सीमा उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा से जुड़ी पूरी जानकारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में उपलब्ध है, जिसे LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

LIC AAO AE Recruitment 2025: किन पदों पर है रिक्तियां असिस्टेंट इंजीनियर्स (AE): 81 पद

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO स्पेशलिस्ट): 410 पद

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO जनरलिस्ट): 350 पद

LIC AAO AE Recruitment 2025: क्या है आवेदन शुल्क इस भर्ती के आदेवन शुल्क की बात करें तो एससी और एसटी और PwBD उम्मीदवारों के लिए 85 रुपये + ट्रांजेक्शन चार्ज + जीएसटी देना होगा। वहीं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये + ट्रांजेक्शन चार्ज + जीएसटी देना होगा।

LIC AAO AE Recruitment 2025: क्या है चयन की प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में होगी

1. प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam)

2. मुख्य परीक्षा (Mains Exam)

3. इंटरव्यू और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट