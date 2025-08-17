LIC AAO Notification 2025: LIC में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 841 पदों पर निकली भर्ती

LIC AAO, AE Recruitment 2025: एलआईसी ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 841 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

LIC AAO Recruitment 2025 Apply Online: अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ओर से युवाओं के लिए बंपर पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एलआईसी ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 841 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रकिया शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाना होगा। भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा की संभावित तिथि 3 अक्टूबर 2025 तय की गई है। वहीं, मेंस परीक्षा की संभावित तिथि 8 नवंबर 2025 है।

वैकेंसी डिटेल्स- 1. असिस्टेंट इंजीनियर (AE)- 81 पद

2. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट- 410 पद

3. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट - 350 पद

शैक्षणिक योग्यता- 1. असिस्टेंट इंजीनियरिंग पदों के लिए AICTE से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीटयूशन से बीई/बी.टेक डिग्री (सिविल/इलेक्ट्रिकल) होनी चाहिए।

2. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट पदों के लिए शैक्षिक योग्यता all है।

3. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट पदों के लिए किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है।

आयु सीमा- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30-32 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।