LIC AAO Admit Card 2025: एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड 2025 का licindia.in पर इंतजार, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

LIC AAO Admit Card 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ओर से युवाओं के लिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड को जल्द ही जारी किया जाएगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 04:36 PM
LIC AAO Admit Card 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ओर से युवाओं के लिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड को जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड अधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना पड़ेगा। एलआईसी भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा की तिथि 3 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 841 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

वैकेंसी डिटेल्स-

1. असिस्टेंट इंजीनियर (AE)- 81 पद

2. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट- 410 पद

3. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट - 350 पद

परीक्षा का पैटर्न-

प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में हुआ और परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए। प्रश्नपत्र में कुल 100 प्रश्न आए जिनमें 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज और 35 प्रश्न क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड और 35 प्रश्न रिजनिंग एबिलिटी के थे। परीक्षा के लिए कैंडिडेट को एक घंटे का समय दिया गया।

LIC AAO Admit Card 2025: एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

