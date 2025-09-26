LIC AAO Admit Card 2025 OUT, Direct Link : एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड licindia.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

LIC AAO Admit Card 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (एएओ) और असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। licindia.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है।

LIC AAO Admit Card 2025 Out , licindia.in : भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एएओ - जनरलिस्ट, स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती को लेकर होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना पड़ेगा। एलआईसी भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा की तिथि 3 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 841 पदों पर भर्ती की जाएगी।

वैकेंसी डिटेल्स- 1. असिस्टेंट इंजीनियर (AE)- 81 पद

2. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट- 410 पद

3. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट - 350 पद

जनरलिस्ट परीक्षा का पैटर्न- प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में होगा और परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र में कुल 100 प्रश्न आएंगे जिनमें 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज और 35 प्रश्न क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड और 35 प्रश्न रिजनिंग एबिलिटी के होंगे। तीन सेक्शन में 20 20 मिनट का समय मिलेगा। यानी कुल एक घंटे का पेपर होगा। अंग्रेजी केवल क्वालिफाइंग होगा।

LIC AAO Admit Card 2025: एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।