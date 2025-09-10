LIC AAO Admit Card 2025: lic admit card kab aayenge licindia in how to download LIC AAO Admit Card: कहां कैसे डाउनलोड कर सकेंगे एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड, नेगेटिव मार्किंग नहीं, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़LIC AAO Admit Card 2025: lic admit card kab aayenge licindia in how to download

LIC AAO Admit Card: कहां कैसे डाउनलोड कर सकेंगे एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड, नेगेटिव मार्किंग नहीं

LIC AAO Admit Card 2025: एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड कुछ दिनों बाद जारी होंगे। परीक्षार्थी licindia.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 12:18 PM
share Share
Follow Us on
LIC AAO Admit Card: कहां कैसे डाउनलोड कर सकेंगे एलआईसी एएओ एडमिट कार्ड, नेगेटिव मार्किंग नहीं

LIC AAO Admit Card 2025: एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड कुछ दिनों बाद जारी होंगे। परीक्षार्थी licindia.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एलआईसी एएओ प्रीलिम्स एग्जाम 3 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से करीब 7 दिन पहले जारी होंगे। यानी 25, 26 या 27 अक्टूबर किसी भी दिन एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड या अन्य कोई फोटो आईडी साथ लाना होगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 841 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

भर्ती की वैकेंसी डिटेल्स-

1. असिस्टेंट इंजीनियर (AE)- 81 पद

2. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट- 410 पद

3. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट - 350 पद

चयन - प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू। मेरिट मेन्स व इंटरव्यू के मार्क्स से बनेगी।

कैसा होगा प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा- यह परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्नों वाली ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा को तीन खंडों में बांटा गया है, और प्रत्येक खंड को अलग-अलग समय पर पूरा करना होगा।

परीक्षा का पैटर्न

1 तार्किक क्षमता से 35 अंक के 35 प्रश्न आएंगे। एससी, एसटी, दिव्यांग के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 16 व अन्य वर्गों के लिए 18 होंगे। इस सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा।

2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 अंक के 35 प्रश्न आएंगे। एससी, एसटी, दिव्यांग के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 16 व अन्य वर्गों के लिए 18 होंगे। इस सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा।

3 अंग्रेजी भाषा (मुख्य रूप से व्याकरण, शब्दावली और गद्य बोध/समझ) में 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे। एससी, एसटी, दिव्यांग के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 9 व अन्य वर्गों के लिए 10 होंगे। इस सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा।

- अंग्रेजी भाषा की परीक्षा केवल क्वालीफाइंग प्रकृति की होगी, और इसके अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

- प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के लगभग 20 गुना अभ्यर्थियों को उपलब्धता के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा।

चयनितों को क्या सैलरी मिलेगी

नियमानुसार ₹88635-4385(14)-150025-4750(4)-169025 के वेतनमान में ₹88635/- प्रति माह का मूल वेतन और अन्य स्वीकार्य भत्ते मिलेंगे। शहर के वर्गीकरण के आधार पर, आवास किराया भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता आदि जहां भी स्वीकार्य हो, वेतनमान के न्यूनतम पैमाने पर कुल परिलब्धियाँ 'ए' श्रेणी के शहर में लगभग ₹1,26,000/- प्रति माह होंगी।

अन्य लाभों में परिभाषित अंशदायी पेंशन, इंश्योरेंस संस्थान एवं एक्चुअरियल परीक्षा पास करने पर विशेष भत्ता, ग्रैच्युटी, एलटीसी, फर्नीचर प्रतिपूर्ति, नकद चिकित्सा हितलाभ, ग्रुप मेडिक्लेम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, समूह बीमा, वाहन ऋण (दोपहिया/चारपहिया), मील कूपन, ब्रीफ केस/लैदर बैग, मोबाइल हैंडसेट, दैनिक और पत्रिकाओं की आपूर्ति और मेड, चाय/कॉफी, मोबाइल खर्च आदि की प्रतिपूर्ति शामिल है।

Lic Aao Admit Card Lic
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।