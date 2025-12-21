Lekhpal Bharti: लेखपाल भर्ती में रिक्त पदों पर श्रेणीवार संशोधन होगा
राजस्व लेखपाल के 7994 पदों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग का कोटा कम होने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक सप्ताह में संशोधित प्रस्ताव भेजने का पत्र भेजा है। आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने इस संबंध में आयोग को भेजे पत्र में स्थिति साफ की है।
इसमें कहा गया है कि लेखपाल सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2022 के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आयोग की परिधि में आने से पहले जिला स्तर पर की जाती थी। परिषद द्वारा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव जिला स्तर से मंडलायुक्तों को भेजे गए लेखपाल पद पर श्रेणीवार कार्यरत व रिक्तियों के विवरण पर आधारित है। जिला स्तर पर लेखपाल पद पर कार्यस्त व रिक्त कार्मिकों की श्रेणीवार गणना के संबंध में कुछ जानकारियां मिली हैं। इससे आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में श्रेणीवार रिक्तियों में संशोधन होने की संभावना है। इसलिए उक्त भर्ती प्रस्ताव में पदों की संशोधित सूचना एक सप्ताह में आयोग को भेजी जाएगी।
16 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस भर्ती के तहत कुल 7994 पद स्वीकार किए गए थे, इनके लिए उम्मीदवारों को आवेदन करना था। इस भर्ती में सामान्य वर्ग (UR) के लिए 4165 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1441 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 792 पद, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 1446 पद और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 150 पद निर्धारित किए गए थे. कुल मिलाकर इस भर्ती में 7994 पद शामिल थे। अब कहा जा रहा है कि जिला स्तर पर लेखपाल पद पर कार्यस्त व रिक्त कार्मिकों की श्रेणीवार गणना को लेकर कुछ जानकारी सामने आई हैं, जिसको लेकर संशोधन होना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में श्रेणीवार रिक्तियों में संशोधन हो सकता है।