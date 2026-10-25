सिविल सर्विस के लिए छोड़ा IIT कैंपस, लोगों ने मारे ताने, फिर 2 बार RAS क्रैक कर बने SDM

विनय मोहन राजस्थान के नागौर के निवासी हैं। वो एक साधारण परिवार से आते हैं। एक वीडियो में वो बताते हैं कि साल 2015 में उन्होंने ग्रेजुएशन की। इसके बाद वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अन्य बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खुद को झोंक दिया था।

कहते हैं कि अगर सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए, तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। सिविल सेवा की फील्ड में हमें ऐसी कहानियां देखी या पढ़ी हैं जहां लोग अपना प्रोफेशन बदल कर इस फील्ड में आते हैं। इतना ही नहीं कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्हें सफलता भी मिलती है। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान नौगार के रहने वाले विनय मोहन की। 10 साल कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सिविल सर्विस में सफलता पाई और 2 बार आरएएस की परीक्षा क्रैक करके एसडीएम बने। दिलचस्प बात यही है कि उन्होंने एसडीएम बनने के लिए आईआईटी कानपुर कैंपस को छोड़ दिया और सिविल सर्विस की राह चुनी। लेकिन विनय मोहन को इतनी आसानी से सफलता नहीं मिली। उन्हें कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। साथ ही इस दौरान उनको समाज के ताने भी सहने पड़े। लेकिन उन्होंने अपनी मंजिल से कोई समझौता नहीं किया। चलिए आज हम आपको विनय मोहन की कहानी जानते हैं।

कौन हैं विनय मोहन विनय मोहन राजस्थान के नागौर के निवासी हैं। वो एक साधारण परिवार से आते हैं। एक वीडियो में वो बताते हैं कि साल 2015 में उन्होंने ग्रेजुएशन की। इसके बाद वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अन्य बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खुद को झोंक दिया था। इसी दौरान उनका IIT कानपुर में दाखिला हो जाता है। लेकिन सिविल सेवा में जाने के इरादे ने उन्हें कैंपस छोड़ने को मजबूर कर दिया। क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर जनता की सेवा करना चाहते थे।

लोगों ने मारे ताने लेकिन वियन के लिए IIT छोड़कर RAS की तैयारी का फैसला आसान नहीं था। वह बताते हैं कि 10 साल की इस लंबी यात्रा में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे। जब एक युवा 10 साल तक तैयारी करता है तो समाज की उम्मीदें और ताने बढ़ जाते हैं। लोग उन्हें प्राइवेट नौकरी या कोई बिजनेस शुरू करने की सलाह देने लगते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि इस दौरान उन पर मानसिक और सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा था लेकिन उनके माता-पिता ने उन पर अटूट भरोसा बनाए रखा और उन्हें लगातार मौके दिए।

दो बार मिली सफलता उन्होंने आरएएस अधिकारी बनने के लिए दिन रात-पढ़ाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह रोजाना 8 घंटे पढ़ाई करते थे और उनके सिलेक्शन का मुख्या आधार उनकी सेल्फ स्टडी बनी। आखिरकारी, उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने RAS 2023 में 84वीं रैंक लाकर अपनी चमक बिखेरी। लेकिन वो यहीं नहीं रुके उन्होंने तैयारी जारी रखी। इस बार 30वीं रैंक लाकर उन्होंने SDM की पोस्ट हासिल की।