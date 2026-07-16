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पिता ने रखी थी 23 साल में शादी की शर्त, बेटी ने नहीं छोड़े सपने; आज Chanel की ग्लोबल CEO हैं लीना नायर

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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जब लीना ने आगे पढ़ाई करने की इच्छा जताई, तो उनके पिता ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे, लेकिन 23 साल की उम्र तक उन्हें शादी करनी होगी। लीना ने शादी के बाद अपने सपनों से कोई समझौता नहीं किया।

पिता ने रखी थी 23 साल में शादी की शर्त, बेटी ने नहीं छोड़े सपने; आज Chanel की ग्लोबल CEO हैं लीना नायर

एक छोटे से शहर से निकलकर दुनियाभर में अपनी पहचान बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। पर कुछ लोग होते हैं, जो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। लीना नायर उन्हीं शख्सियतों में से एक हैं। वो छोटे शहर से ताल्लुक रखती हैं। वर्तमान में वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी ब्रांड्स में से एक Chanel की ग्लोबल CEO हैं। यह फ्रांस की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी लग्जरी कंपनी है। छोटे शहर से लग्जरी ब्रांड की ग्लोबल सीईओ बनना उनके लिए आसान नहीं था। मगर अपनी काबिलिय के दम पर उन्हें ब्रिटिश शाही परिवार की ओर से सम्मानित किया गया और दुनिया की सबसे प्रभावशाली बिजनेस महिलाओं में भी शामिल किया गया। चलिए जानते हैं कि लीना नायर कौन हैं और यहां तक का उनका सफर कैसा रहा है?

लीना नायर कौन है

लीना नायर का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में 11 जून 1969 को हुआ था। एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली लीना ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा होली क्रॉस कॉन्वेंट हाई स्कूल से की। छोटे शहर की लड़की के सपने बड़े थे। उनका बचपन एक सामान्य भारतीय परिवार में बीता, जहां लड़कियों के लिए समाज और परिवार की कुछ तय उम्मीदें होती थीं।

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पिता ने रखी शादी की शर्त

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जब लीना ने आगे पढ़ाई करने की इच्छा जताई, तो उनके पिता ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे, लेकिन 23 साल की उम्र तक उन्हें शादी करनी होगी। लीना ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अपने 23वें जन्मदिन पर उनकी मुलाकात कुमार नायर से हुई। दोनों ने एक साधारण-सी कॉफी पर करीब 30 मिनट बातचीत की। इतनी छोटी मुलाकात के बाद ही लीना ने कुमार नायर से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद भी उन्होंने अपने करियर और परिवार दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ाया। आज उनके दो बेटे, आर्यन और सिद्धांत हैं, और कई दशक बाद भी लीना और कुमार नायर का रिश्ता मजबूत बना हुआ है।

शादी के बाद भी नहीं छोड़े अपने सपने

लीना नायर की सबसे खास बात यह रही कि शादी उनके सपनों की मंजिल में रुकावट नहीं बनी। पिता की शर्त मानने के बावजूद उनके मन में कुछ बड़ा करने का सपना और मजबूत इरादा हमेशा बना रहा। उन्होंने समाज की तय सोच से आगे बढ़कर अपनी अलग पहचान बनाने का फैसला किया।

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इंजीनियरिंग की पढ़ाई

1990 के दशक की शुरुआत में, जब टेक्निकल फील्डर में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, तब लीना ने सांगली के वालचंद कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया। उस दौर में, खासकर एक सामान्य परिवार की लड़की के लिए यह काफी साहसिक कदम माना जाता था। हालांकि, इंजीनियरिंग उनके करियर की सिर्फ शुरुआत थी। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली रुचि लोगों के साथ काम करने और संस्थाओं को बेहतर बनाने में है।

मैनेजमेंट ट्रैनी के तौर पर शुरू किया करियर

इसी सोच के साथ उन्होंने देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान XLRI, जमशेदपुर में दाखिला लिया और ह्यूमन रिसोर्स (HR) में विशेषज्ञता हासिल की। साल 1992 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर अपना करियर शुरू किया।

HR से शुरू हुआ सफर

पढ़ाई पूरी करने के बाद लीना नायर ने ह्यूमन रिसोर्स (HR) के क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया। साल 2016 में लीना नायर ने एक बड़ा इतिहास रचा। वह Unilever की चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर (CHRO) बनीं। इस पद तक पहुंचने वाली वह पहली महिला, पहली एशियाई और सबसे कम उम्र की अधिकारी थीं। इस भूमिका में वह दुनिया के 190 देशों में काम करने वाले करीब 1.60 लाख कर्मचारियों की HR रणनीति और नीतियों की जिम्मेदारी संभाल रही थीं।

फिर बनीं Chanel की ग्लोबल CEO

दिसंबर 2021 में दुनिया की मशहूर लग्जरी फैशन कंपनी चैनल Chanel ने जब अपनी नई ग्लोबल CEO के रूप में लीना नायर के नाम का ऐलान किया, तो यह खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। सबसे खास बात यह थी कि इस पद के लिए किसी फ्रांसीसी अधिकारी या लग्जरी इंडस्ट्री के पुराने दिग्गज को नहीं, बल्कि भारतीय मूल की HR विशेषज्ञ लीना नायर को चुना गया, जिन्होंने इससे पहले उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र में लंबा अनुभव हासिल किया था। आज भी Chanel उनकी अगुवाई में लगातार आगे बढ़ रही है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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