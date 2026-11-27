MBA और कॉरपोरेट नौकरी के बाद स्वीटी ने कई निजी चुनौतियों का सामना किया। हालांकि, उनके सिविल सेवा में आने की कहानी किसी बचपन के सपने से नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना से शुरू हुई। घरेलू हिंसा की एक घटना से प्रेरित हुईं और फिर सिविल सर्विस की ओर रुख किया।

कहते हैं कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले, तो क्या नहीं कर सकता है। उसके लिए हर काम संभव है। कुछ ऐसी ही कहानी है प्रयागराज की रहने वाली स्वीटी उपाध्याय की। लोगों के लिए मदद की भावना रखने वालीं स्वीटी उपाध्याय ने यूपीपीएससी 2019 में 55वीं रैंक हासिल की और अफसर बनीं। आज वो लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। क्योंकि उनकी सफलता की कहानी सिर्फ यूपीपीसीएस क्रैक करने तक सीमित नहीं है। उनकी कहानी अपने आप में एक मिसाल है, जो कई चुनौतियों और संघर्षों के बाद हासिल हुई है। बता दें कि MBA और कॉरपोरेट नौकरी के बाद स्वीटी ने कई निजी चुनौतियों का सामना किया। हालांकि, उनके सिविल सेवा में आने की कहानी किसी बचपन के सपने से नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना से शुरू हुई। घरेलू हिंसा की एक घटना से प्रेरित हुईं और फिर सिविल सर्विस की ओर रुख किया। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

कौन हैं स्वीटी उपाध्याय स्वीटी उपाध्याय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कटरा इलाके की रहने वाली हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी प्रयागराज में ही हुई है। उनके पिता संत शरण उपाध्याय और मां साधना उपाध्याय इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। घर में पढ़ाई-लिखाई का माहौल होने के कारण उन्हें भी शुरू से शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन मिला। वह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी रही हैं।

एमबीए की पढ़ाई स्वीटी उपाध्याय ने प्रयागराज के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। स्वीटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम (ऑनर्स) किया है। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के ICFAI बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री हासिल की। फिर कैंपस प्लेसमेंट के जरिए उन्हें दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी में हाई पैकेज की जॉब मिल गई। उस समय में अपने करियर की ऊंचाई पर थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

निजी जिंदगी में कई परेशानियां स्वीटी की निजी जिंदगी भी आसान नहीं थी। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। यूट्यूब के एक वीडियो इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी शादी 19-20 साल की उम्र में हो गई थी। कुछ टाइम तक सब ठीक चल रहा था। फिर रिश्ते ठीक नहीं रहे और बात तलाक तक पहुंच गई। काफी स्ट्रेस रहने लगा। इस दौरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने उस समय अपनी नौकरी भी छोड़ दी। क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहती थीं। तलाक की प्रक्रिया के बीच नौकरी छोड़ने का फैसला आर्थिक संकट की वजह बन गया और यहीं से नया संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।

इस घटना ने बदली जिंदगी फिर खर्चा चलाने के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेश' में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उसी दौरान लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वे कहती हैं कि एक हाउस हेल्प महिला उनके पास आई और मदद की गुहार लगाने लगी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे।

उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर स्वीटी उसे लेकर पुलिस के पास मदद मांगने पहुंचींष वहां कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी ने उन्हें सिविल सर्वेस बनने के लिए प्रेरित किया। । वर्ष 2016 से उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने कुछ महीने कोचिंग भी की। जिसके बाद पहली बार में उन्होंने यूपीपीएससी 2019 की परीक्षा उत्तीर्ण की।

पहले प्रयास में हासिल की 55वीं रैंक फिर क्या स्वीटी उपाध्यान ने UPPSC की तैयारी शुरू की। यह समय था साल 2016। इस दौरान उन्होंने कुछ महीने कोचिंग भी की। मेहनत इतनी जोरदार थी कि उन्होंने पहले ही प्रयास में UP PCS 2019 परीक्षा में 55वीं रैंक हासिल की। फिर, उनका चयन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज के पद पर हुआ। स्वीटी का कहना है कि उन्होंने नियमित तौर पर मन लगाकर पढ़ाई की, जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिली।