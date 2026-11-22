Jobs: सरकारी बैंक में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका! डेटा साइंटिस्ट पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख तक मिलेगी सैलरी
देश के सबसे बड़े बैंक SBI में डेटा साइंटिस्ट (SCO) के 20 पदों पर भर्ती निकली है। B.Tech, M.Tech, MCA व M.Sc डिग्री धारक 10 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अगर आपने कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI & ML) के क्षेत्र में पढ़ाई की है और सरकारी बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के अंतर्गत डेटा साइंटिस्ट के कुल 20 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 10 दिसंबर 2026 तक बैंक के करियर पोर्टल sbi.bank.in/web/careers/current-openings पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
पदों की डिटेल्स, आयु सीमा और अनुभव की शर्तें
इस भर्ती अभियान के तहत तीन अलग-अलग ग्रेड में नियुक्तियां की जाएंगी, जिनके लिए आयु सीमा, योग्यता और अनुभव की गणना 31 अक्टूबर 2026 के आधार पर होगी।
चीफ मैनेजर (डेटा साइंटिस्ट) - ग्रेड SMGS-IV (2 पद): इसके लिए आयु 27 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही AI/ML क्षेत्र में कम से कम 6 वर्ष का पोस्ट-क्वालिफिकेशन अनुभव अनिवार्य है, जिसमें से 2 वर्ष से अधिक का अनुभव स्केलेबल पायथन-बेस्ड LLM, GenAI या एजेंटिक AI एप्लिकेशंस में होना चाहिए।
मैनेजर (डेटा साइंटिस्ट) - ग्रेड MMGS-III (14 पद): इसके लिए आयु सीमा 26 से 36 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवार के पास AI/ML में कुल 4 वर्ष से अधिक का अनुभव होना जरूरी है, जिसमें 2 वर्ष से अधिक का अनुभव पायथन-बेस्ड LLM/GenAI/एजेंटिक AI समाधानों में हो।
डिप्टी मैनेजर (डेटा साइंटिस्ट) - ग्रेड MMGS-II (4 पद): इसके लिए आयु 24 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास कुल 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का फुल-टाइम अनुभव एनालिटिक्स/AI/ML/GenAI में और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव AI/ML/डीप लर्निंग/GenAI मॉडल विकसित करने में हो।
सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।
क्या है जरूरी शैक्षणिक योग्यता?
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस या AI & ML में B.E./B.Tech/M.Tech या समकक्ष डिग्री अथवा M.Sc (डेटा साइंस/सांख्यिकी/कंप्यूटर साइंस), MA (सांख्यिकी), M.Stat या MCA की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन दोनों में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है।
आकर्षक वेतनमान और आवेदन शुल्क
चयनित अधिकारियों को शानदार सैलरी पैकेज के साथ-साथ डीए (DA), एचआरए (HRA), सीसीए (CCA), पीएफ, एनपीएस, मेडिकल और अन्य बैंक भत्तों का लाभ मिलेगा। चीफ मैनेजर का शुरुआती बेसिक पे 1,02,300 रुपये (स्केल: 1,02,300-1,20,940 रुपये), मैनेजर का शुरुआती बेसिक पे 85,920 रुपये (स्केल: 85,920-1,05,280 रुपये) और डिप्टी मैनेजर का शुरुआती बेसिक पे 64,820 रुपये (स्केल: 64,820-93,960 रुपये) निर्धारित है।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये शुल्क जमा करना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।
कैसे होगा चयन?
चीफ मैनेजर पद के लिए चयन शॉर्टलिस्टिंग और 100 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। वहीं मैनेजर और डिप्टी मैनेजर पदों के लिए संभावित रूप से दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंग्रेजी तथा प्रोफेशनल नॉलेज (AI/ML डोमेन नॉलेज) से प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2026 से पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अपना आवेदन जरूर पूरा कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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