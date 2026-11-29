बैंक जॉब अलर्ट! एक्जिम बैंक में 120 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू, 11 दिसंबर तक करें अप्लाई
बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर। EXIM बैंक में 120 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। 11 दिसंबर तक eximbankindia.in पर फॉर्म भरें और जानें पूरी जानकारी।
बैंकिंग सेक्टर में शानदार करियर और मोटी सैलरी वाली नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी सामने आई है। एक्जिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) और मैनेजर (MM-II) के कुल 120 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट eximbankindia.in पर जाकर 11 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं।
पदों की डिटेल्स
नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक, कुल 120 रिक्तियों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है-
मैनेजमेंट ट्रेनी (MT): 90 पद
मैनेजर: 30 पद
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का इन पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है-
शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 नवंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इसके तहत न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है।
आयु सीमा में छूट: सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी—जिसमें एससी (SC) और एसटी (ST) उम्मीदवारों को 5 वर्ष, ओबीसी (OBC) उम्मीदवारों को 3 वर्ष और दिव्यांग (PWD) वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
शानदार सैलरी पैकेज
एक्जिम बैंक में चयनित होने वाले युवाओं को बेहद आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा।
मैनेजमेंट ट्रेनी (MT): इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 48,480 रुपये से 85,920 रुपये तक वेतन मिलेगा।
मैनेजर: इस पद पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक का वेतनमान प्रदान किया जाएगा।
आवेदन शुल्क
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए श्रेणी के अनुसार अलग-अलग आवेदन शुल्क तय किया गया है। जनरल (General) और ओबीसी (OBC) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है। एससी, एसटी, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस (EWS) और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है।
आवेदन का तरीका
- आवेदन करने के लिए eximbankindia.in के Careers सेक्शन में जाएं।
- नोटिफिकेशन नंबर HRM/MT/M/2026-27/05 से जुड़ा ऑनलाइन लिंक खोलें।
- नया रजिस्ट्रेशन कर जरूरी डिटेल्स भरें, फोटो-सिग्नेचर व डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- शुल्क जमा करें और अंतिम रूप से सबमिट फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
इच्छुक और योग्य छात्र अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना इंतजार किए 11 दिसंबर 2026 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन समय पर पूरा कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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