आईटीबीपी में 81,100 रुपये सैलरी पाने का शानदार अवसर, 12वीं पास हेड कांस्टेबल पद के लिए जल्द करें ऑनलाइन अप्लाई
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में हेड कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का कल 27 अक्टूबर अंतिम दिन है। 12वीं पास युवा 81,100 रुपये तक सैलरी वाली इस सरकारी नौकरी के लिए जल्द फॉर्म भरें।
देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और भारतीय सेना व अर्धसैनिक बलों में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहद जरूरी अलर्ट आया है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) द्वारा निकाली गई हेड कांस्टेबल पदों पर सीधी भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल, 27 अक्टूबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। यदि आप भी इस प्रतिष्ठित बल का हिस्सा बनना चाहते हैं और तय पात्रता पूरी करते हैं, तो बिना अंतिम समय का इंतजार किए आज ही आधिकारिक पोर्टल recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।
वेतनमान और पद से जुड़ी जानकारी
इस भर्ती अभियान के माध्यम से चुने गए योग्य अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के पे लेवल-4 के तहत 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये प्रति माह तक का आकर्षक सैलरी पैकेज और अन्य सरकारी भत्ते प्रदान किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत 28 सितंबर 2026 से हुई थी।
पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
ITBP हेड कांस्टेबल पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को ये नियम व शर्तें पूरी करनी होंगी-
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई (ITI) सर्टिफिकेट के साथ 3 साल का अनुभव अथवा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा: आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना अंतिम तिथि यानी 27 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी।
चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क
चयन चरण: अभ्यर्थियों का चयन सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के आधार पर होगा। इसमें सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, ओरिजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच (DME/RME) से गुजरना होगा।
आवेदन शुल्क: सामान्य (UR), ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त रखी गई है।
ऑनलाइन फॉर्म भरने के आसान स्टेप्स
- आधिकारिक भर्ती वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर नए उपयोगकर्ता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- अपने क्रेडेंशियल्स दर्ज करके लॉगिन करें और 'Head Constable Recruitment 2026' फॉर्म खोलें।
- अपनी सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी सही-सही दर्ज करें तथा आवश्यक फोटो और साइन अपलोड करें।
- यदि लागू हो तो 100 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करें और सबमिट करने के बाद फाइनल प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स