Lal Bahadur Shastri Jayanti Speech: लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर दीजिए सरल और छोटा भाषण, बज उठेंगी तालियां

Lal Bahadur Shastri Jayanti Speech in Hindi: अगर आप भी लाल बहादुर शास्त्री पर स्कूल कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तो हम आपके लिए लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर एक शानदार भाषण लाए हैं जिससे आप पहला पुरस्कार जीत सकते हो।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:40 PM
Lal Bahadur Shastri Jayanti Speech, Essay: 2 अक्टूबर को हर साल हमारे देश में गांधी जयंती के साथ-साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इस मौके पर स्कलों में कई सांस्कृतिक और वाद-विवाद, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर आप भी स्कूल कॉलेज में लाल बहादुर शास्त्री जयंती से जुड़ी भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तो हम आपके लिए लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर एक शानदार भाषण लाए हैं जिससे आप अपने शिक्षकों को इंप्रेस कर सकते हैं और प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीत सकते हो।

आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्माननीय शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों,

आज 2 अक्टूबर के दिन मुझे आपके समक्ष लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे महापुरुष के बारे मे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का रामदुलारी था। इनके पिता एक शिक्षक थे। शास्त्री जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए सब प्यार से उन्हे नन्हे बुलाते थे।

शास्त्री जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इनके द्वारा गांधी जी के नारे को 'मरो नहीं, मारो' में चतुराई से बदलाव मात्र से देश में क्रांति की भावना जाग उठी और उसने प्रचंड रूप ले लिया और इसके लिए शास्त्री जी को जेल भी जाना पड़ा। आजादी के बाद शास्त्री जी की साफ-सुथरी छवि ने उन्हे नेहरू जी के मृत्यु के बाद देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया और उनके सफल मार्गदर्शन में देश काफी आगे बढ़ा।

लाल बहादुर शास्त्री जी ने 'जय किसान, जय जवान' का नारा दिया था। अनाजों की कीमतों में कटौती, भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में सेना को खुली छूट देना, ताशकंद समझौता जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाते में उनकी मृत्यु ताशकंद में रहस्यमयी तरीके से हो गई। लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के लिए बलिदान और सच्ची देश भक्ती के लिए सदैव जाने जाएंगे। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।' मैं अपने भाषण का अंत लाल बहादुर शास्त्री जी के एक अनमोल विचार के साथ करना चाहूंगी।

"देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाए गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा।"

धन्यवाद !

