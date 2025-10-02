Lal Bahadur Shastri Jayanti Quotes : share Lal Bahadur Shastri Quotes messages photos images slogans jai jawan jai kisan Lal Bahadur Shastri Jayanti Quotes , Messages : लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर शेयर करें उनके ये प्रेरणादायी विचार, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Lal Bahadur Shastri Jayanti Quotes : share Lal Bahadur Shastri Quotes messages photos images slogans jai jawan jai kisan

Lal Bahadur Shastri Jayanti Quotes , Messages : लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर शेयर करें उनके ये प्रेरणादायी विचार

Lal Bahadur Shastri Jayanti Quotes , Photos , Images : आज 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के साथ-साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। उनकी जयंती पर उनके प्रेरणादायी विचारों को शेयर कर सकते हैं -

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 06:19 AM
share Share
Follow Us on
Lal Bahadur Shastri Jayanti Quotes , Messages : लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर शेयर करें उनके ये प्रेरणादायी विचार

Lal Bahadur Shastri Jayanti Quotes , Photos, Images , Messages : आज 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के साथ-साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। शास्त्री जी को उनकी सरलता, सादगी, शालीनता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व और अद्भुत कार्यक्षमता के लिए याद किया जाता है। छोटे कद के विराट हृदय वाले शास्त्री जी जबरदस्त आतंरिक शक्ति के धनी थे। जब भारतीय सेना ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई तब वही देश के प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उन्होंने जय जवान, जय किसान का नारा 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया। इसका मकसद जवानों और किसानों का मनोबल बढ़ाना था। इस नारे ने भारत की सुरक्षा और कृषि को एक नई दिशा दी और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उद्घोष से देश में नव-ऊर्जा का संचार किया। यह नारा आज भी देश के सैनिकों और किसानों की अहमियत पर रोशनी डालती है।

अनाज के मामले में देश को आत्म निर्भर बनाने और हरित क्रांति लाने में भी शास्त्री जी का बेहद अहम योगदान है। 1960 के दशक में भारत जब खाद्यान्न संकट से घिरा हुआ तब लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति की नींव रखते हुए कृषि सुधारों को समर्थन देना शुरू किया। उन्होंने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्वेत क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह वे श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के प्रणेता बने।

भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के विचार और सोच हमारा जीवन बदल सकती है। आज उनकी जयंती पर उनके प्रेरणादायी विचारों को शेयर कर सकते हैं -

उनके अनमोल विचार-

1- हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी के साथ लड़ना चाहिए, जितना हम युद्ध में लड़ते हैं।

2- आजादी की रक्षा सिर्फ हमारे देश के सैनिकों का काम नहीं है। इसकी रक्षा के लिए पूरे देश को मजबूत होना पड़ेगा। यह पूरे देश का कर्त्तव्य है।

3- लोगों को यह याद रखना चाहिए कि सच्चा स्वराज या लोकतंत्र कभी भी असत्य व हिंसा के बल से प्राप्त नहीं हो सकता है।

4- यदि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए तो भारत को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर दमदार भाषण, फटाफट होगा याद

5- हर कार्य की अपनी एक गरिमा है और हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष प्राप्त होता है।

6- देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा।

7- देश की ताकत और मजबूती के लिए सबसे जरूरी काम है लोगों में एकता को स्थापित करना।

8- हम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व की शांति, विकास और कल्याण में विश्वास रखते हैं।

9- जब स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में हो, तो पूरी शक्ति से उस चुनौती का मुकाबला करना ही एकमात्र कर्तव्य होता है।

10- हमारा रास्ता सीधा और स्पष्ट है। अपने देश में सबके लिए स्वतंत्रता और संपन्नता के साथ समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना और अन्य सभी देशों के साथ विश्व शांति और मित्रता का संबंध रखना।

Lal Bahadur Shastri Jayanti
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।