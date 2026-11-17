लखीसराय की बेटी कशिश का कमाल, पीजी के चारों सेमेस्टर में टॉप कर जीता गोल्ड मेडल, पिता हैं वकील
कशिश ने पीआरएसयू के पीजी कोर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए एग्रीकल्चर स्ट्रीम के मृदा विज्ञान विभाग से मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर की पढ़ाई के दौरान कशिश ने चारों सेमेस्टर में टॉप किया है।
यूपी में लखीसराय जिले के जाने-माने अधिवक्ता ओमप्रकाश अंबष्ट की बेटी कशिश कुमारी ने प्रयागराज स्थित प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय की पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान इतिहास रच दिया है। पीजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए पीआरएसयू के एग्रीकल्चर स्ट्रीम के मृदा विज्ञान विभाग से मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर की पढ़ाई के दौरान कशिश ने चारों सेमेस्टर में टॉप किया है। कशिश की इस कामयाबी के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों सम्मानित भी किया गया। उनकी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिश्रम, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है।
कशिश की सफलता से जिले की अन्य छात्राओं को भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिलेगी। कशिश कुमारी का लक्ष्य आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। वह भविष्य में पीएचडी कर सरकारी सेवा में जाना चाहती हैं। कृषि और मृदा विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल कर अपने ज्ञान और योग्यता का उपयोग समाज के हित में करना उनकी भावी योजनाओं का हिस्सा है। लगातार चार सेमेस्टर में शीर्ष स्थान हासिल करना उनकी मेहनत और पढ़ाई के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।
बहन कर रही एमबीए
कशिश के पिता अधिवक्ता ओमप्रकाश अंबष्ट अपनी बेटी की इस उपलब्धि से गौरवान्वित हैं। परिवार की बड़ी बेटी कुमारी आशा भी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं। एक ही परिवार की दोनों बेटियों का शिक्षा और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ना आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तीकरण का सकारात्मक संदेश देता है। कशिश की सफलता ने न केवल उनके परिवार, बल्कि उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास के बल पर बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं।
22 छात्रों को 6.57 लाख की छात्रवृत्ति
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) प्रयागराज के पुरा छात्र संगठन ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए विद्यार्थियों को 6.57 लाख रुपये की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। तीन अलग-अलग योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया गया है। आर्थिक सहायता की राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और छात्रावास के मेस शुल्क के भुगतान करने में मदद मिलेगी। एमएनएनआईटी पुरा छात्र संगठन की विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 विद्यार्थियों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस योजना को वर्ष 1999 के बीई उत्तीर्ण पुरातन विद्यार्थियों ने प्रायोजित किया है। चयनित विद्यार्थियों में आयुष राज सिंह, रुद्रकांत अमरकांत मिश्र, सुजल, पीयूष कुमार, पुष्पराज सिंह, हादिया दीपक कनुभाई, प्रशांत, अपूर्वा गुप्ता, जया मिश्रा और सुब्रत घोष शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी