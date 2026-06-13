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5-6 करोड़ का नेटवर्थ, MNC कंपनी से गई नौकरी; पूछा- बिजनेस करूं या नौकरी

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) से नौकरी गंवाने वाले 29 साल के एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी दुविधा साझा की है।

5-6 करोड़ का नेटवर्थ, MNC कंपनी से गई नौकरी; पूछा- बिजनेस करूं या नौकरी

किसी भी शख्स की नौकरी जाने से उसके जीवन में काफी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) से नौकरी गंवाने वाले 29 साल के एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी दुविधा साझा की है। उसने पूछा कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए? उसने पूछा कि उसे नई नौकरी तलाशनी चाहिए, कोई नया स्किल्स सिखना चाहिए, बिजनेस शुरू करना चाहिए या फिर पैसिव इनकम के विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए।

1.3 लाख रुपये थी इन-हैंड सैलरी

अपने पोस्ट में युवक ने बताया कि उसके पास पांच साल काम करने का अनुभव है और नौकरी जाने से पहले वह हर महीने लगभग 1.3 लाख रुपये की इन-हैंड सैलरी पा रहा था। उसने कहा कि वह एक ऐसे क्षेत्र में काम करता था, जहां अवसर सीमित हैं और ज्यादातर बड़ी कंपनियां ही उस विशेषज्ञता का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही उसे कोडिंग का ज्ञान भी नहीं है, इसलिए नई नौकरी के अवसर कम नजर आ रहे हैं।

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5-6 करोड़ का नेटवर्थ

युवक ने बताया कि उसकी कुल संपत्ति (नेटवर्थ) करीब 5 से 6 करोड़ रुपये है, जबकि उसकी पत्नी की नेटवर्थ लगभग 2 करोड़ रुपये है। उसकी पत्नी हर महीने 40 हजार रुपये कमाती हैं और उन्होंने मुश्किल समय में पूरा साथ देने का भरोसा दिलाया है। युवक के मुताबिक, दोनों पिछले छह वर्षों से साथ हैं और पत्नी ने कहा है कि वह किसी भी परिस्थिति में उसका समर्थन करेंगी।

उसने यह भी बताया कि अपने गृह नगर में उसकी एक संपत्ति से हर महीने 25 हजार रुपये किराये की आय होती है। हालांकि, जिस शहर में वह रह रहा है, वहां उसे उतना ही किराया देना पड़ता है।

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कोई कर्ज नहीं, 15 लाख की बचत

पोस्ट में युवक ने सवाल किया कि क्या उसे इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि उसकी आर्थिक स्थिति देश के कई लोगों से बेहतर है, या फिर इस बात से दुखी होना चाहिए कि उसके आसपास के कई लोग उससे ज्यादा कमा रहे हैं और वह फिलहाल बेरोजगार है। युवक ने बताया कि उस पर कोई कर्ज नहीं है और उसके पास करीब 15 लाख रुपये की बचत भी है।

कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा

उसने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति ने उससे पैसा उधार मांगा है और बदले में हर महीने 1.5 प्रतिशत ब्याज देने की बात कही है। उसने लोगों से पूछा कि क्या यह एक अच्छा निवेश विकल्प हो सकता है। आखिर में युवक ने कहा कि उसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करना ज्यादा पसंद नहीं था और वह कुछ अलग करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करे। उसने लोगों से सुझाव मांगा कि अगर वह 30 से 40 लाख रुपये तक का निवेश करके कोई बिजनेस शुरू करना चाहे, तो उसके लिए कौन-सा विकल्प बेहतर रहेगा।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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