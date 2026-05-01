Labour Day Wishes in Hindi, Photos : 1 मई मजदूर दिवस पर भेजें ये शुभकामना संदेश, फोटो, SMS व कोट्स
Labour Day Wishes in Hindi : हर साल 1 मई का दिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में मजदूर दिवस या मई दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज आप दोस्तों को नीचे दिए गए मैसेज भेज शुभकामनाएं भेज सकते हैं।
Labour Day Wishes in Hindi, Messages, Photos, Images : आज अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस ( Happy International Labour Day 2026) है। राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले सभी मजदूरों को सलाम करने का दिन है। हर साल 1 मई का दिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में मजदूर दिवस या मई दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के मजदूरों और श्रमिक वर्ग के लोगों को समर्पित है। देश के विकास में ऐसा कोई निर्माण नही है, जिसमें मजदूर वर्ग के परिश्रम का योगदान ना हो। राष्ट्र की प्रगति और उन्नति में इनकी भागीदारी के बिना असंभव है। मजदूर दिवस का मकसद मजदूरों के सम्मान के अलावा उनकी एकता को मजबूत बनाना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करना भी है।
क्या है मजदूर दिवस 2026 की थीम ( Labour Day 2026 Theme )
इस साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने मई दिवस 2026 के लिए थीम चुनी है: 'काम करने के लिए मानसिक तौर पर एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना।' यह थीम कार्यस्थल पर उस तनाव, दबाव और जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करती है जो आधुनिक कार्यस्थलों में आम बात हो गई है। तनाव, बर्नआउट और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां प्रमुख हैं। आईएलओ ने सरकारों और व्यवसायों से आग्रह किया है कि वे मानसिक सामाजिक जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल न केवल शारीरिक भलाई को बढ़ावा दें, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान करें।
मजदूर दिवस पर सभी कामकाजी लोगों को आपस में बधाई और शुभकामनाएं भी शेयर करनी चाहिए। यहां हम आपके लिए अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के ये खास फोटो मैसेज (International Labour Day Messages Wishes , SMS , Photos) लाए हैं। आप अपने दोस्तों को ये शुभकामनाएं दे सकते हैं।
जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है
तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है
जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है
जो रवि के रथ का घोड़ा है
वह जान मारे नहीं मरेगा
नहीं मरेगा।
- केदारनाथ अग्रवाल
विश्व मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
किसी को क्या बताएं कि कितने मजबूर हैं हम,
बस इतना समझ लीजिए कि मजदूर हैं हम !!
मजदूर दिवस की शुभकामनाएं!
श्रम करो, शर्म नहीं।
मजदूर बनो मजबूर नहीं।
मजबूत बनो कमजोर नहीं।
वास्तव में जो श्रमशील है वही प्रगतिशील है।।
मजदूर दिवस की शुभकामनाएं!
अमीरी में अकसर अमीर अपने सुकून को खोता है,
मजदूर खा के सूखी रोटी बड़े आराम से सोता है।
मजदूर दिवस की शुभकामनाएं!
उनकी गैरमौजूदगी में मंजिल हमेशा दूर है,
जो आपके ख्वाबों को पूरा करता है वो मजदूर है
मजदूर दिवस की शुभकामनाएं!
मेहनत उसकी लाठी है
मजबूती उसकी काठी है
विकास की वो नींव है
उसका जीवन सीख है।
मजदूर दिवस की शुभकामनाएं!
अमीरी में अक्सर अमीर अपने सुकून को खोता है,
मजदूर खा के सूखी रोटी बड़े आराम से सोता है !!
मजदूर दिवस की शुभकामनाएं!
उनकी गैरमौजूदगी में मंजिल हमेशा दूर है
जो आपके ख्वाबों को पूरा करता है वो मजदूर है
मजदूर दिवस की शुभकामनाएं!
हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे,
इक खेत नहीं, इक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे- फैज
मजदूर दिवस की शुभकामनाएं!
मैं मजदूर हूं मजबूर नहीं
यह कहने में मुझे शर्म नहीं
अपने पसीने की खाता हूं
मैं मिटटी को सोना बनाता हूं
मजदूर दिवस की शुभकामनाएं!
जो हर बाधा को करता है दूर,
उसका नाम है मजदूर !!!
मजदूर दिवस की शुभकामनाएं
अगर इस जहां में मजदूर का न नामों-निशां होता,
फिर न होता हवा महल और न ही ताज महल होता !!!
मजदूर दिवस की शुभकामनाएं!
मजदूर अपना कर्म करता जरूर हैं
इसलिए देश को उस पर गुरूर हैं
- मजदूर दिवस की शुभकामनायें
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी