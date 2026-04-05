Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kendriya Vidyalaya: जिले को मिला तीसरा केंद्रीय विद्यालय, उनौला दोयम में नए सत्र से शुरू होगी पढ़ाई

Apr 05, 2026 09:21 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

Kendriya Vidyalaya: नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से उनौला दोयम स्थित नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय में विधिवत पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह जिले का तीसरा केंद्रीय विद्यालय होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा।

Kendriya Vidyalaya: जिले को मिला तीसरा केंद्रीय विद्यालय, उनौला दोयम में नए सत्र से शुरू होगी पढ़ाई

Kendriya Vidyalaya: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से उनौला दोयम स्थित नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय में विधिवत पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह जिले का तीसरा केंद्रीय विद्यालय होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर विद्यालय का भव्य भवन बनकर तैयार हो चुका है। इस नए विस्तार से न केवल सीटों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि अभिभावकों को अपने बच्चों के दाखिले के लिए अब और अधिक विकल्प मिलेंगे।

उनौला दोयम: बाल वाटिका से कक्षा 5 तक की तैयारी

उनौला दोयम में निर्मित यह नया परिसर प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा। शुरुआत में यहां बाल वाटिका-1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी। प्रत्येक कक्षा के लिए दो सेक्शन बनाए गए हैं। हर सेक्शन में लगभग 40 छात्रों के बैठने की अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके घर के पास ही विश्वस्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

फर्टिलाइजर परिसर में बनेगा 'केवी क्रमांक-3'

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने एक और महत्वपूर्ण फैसले के तहत हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (HURL) परिसर में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3 की स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की देशभर में स्वीकृत 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की योजना में फर्टिलाइजर क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में जो विद्यालय जर्जर भवन में चल रहा था, अब उसके स्थान पर एक नया और आधुनिक भवन बनाया जाएगा। नए भवन के निर्माण से लगभग 2000 छात्रों को बेहतर क्लासरूम, लैब और खेल के मैदान जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।

ये भी पढ़ें:केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 2 से 8वीं तक एडमिशन के लिए आवेदन शुरू,ऐसे भरें फॉर्म
ये भी पढ़ें:जामिया एडमिशन 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें कैसे करें अप्लाई
ये भी पढ़ें:केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 व बालवाटिका दाखिले के आवेदन आज से भरें, अहम तिथियां

नाम में बदलाव और अभिभावकों की जीत

शुरुआत में प्रशासन का प्रस्ताव था कि फर्टिलाइजर क्षेत्र के छात्रों को उनौला दोयम शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि, दोनों स्थानों के बीच की अधिक दूरी को देखते हुए अभिभावकों ने इसका कड़ा विरोध किया था। अभिभावकों की चिंता को समझते हुए शासन और प्रशासनिक स्तर पर गहन विचार-विमर्श किया गया और अब दोनों विद्यालयों को अलग-अलग संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

उनौला दोयम विद्यालय अब 'केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2' के रूप में जाना जाएगा।फर्टिलाइजर विद्यालय अब इसका आधिकारिक नाम 'केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3, एचयूआरएल' होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में नया मील का पत्थर

इस विस्तार से जिले के शैक्षणिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। दो अलग-अलग केंद्रों पर विद्यालय संचालित होने से छात्रों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और वे अपने निकटतम परिसर में दाखिला ले सकेंगे। नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
KVS Kendriya Vidyalaya Kendriya Vidyalaya Sangathan
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, MP Board Result 2026, CBSE 2026 Result) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।