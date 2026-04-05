Kendriya Vidyalaya: जिले को मिला तीसरा केंद्रीय विद्यालय, उनौला दोयम में नए सत्र से शुरू होगी पढ़ाई

Kendriya Vidyalaya: जिले को मिला तीसरा केंद्रीय विद्यालय, उनौला दोयम में नए सत्र से शुरू होगी पढ़ाई
Kendriya Vidyalaya: नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से उनौला दोयम स्थित नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय में विधिवत पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह जिले का तीसरा केंद्रीय विद्यालय होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा।
Kendriya Vidyalaya: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से उनौला दोयम स्थित नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय में विधिवत पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह जिले का तीसरा केंद्रीय विद्यालय होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर विद्यालय का भव्य भवन बनकर तैयार हो चुका है। इस नए विस्तार से न केवल सीटों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि अभिभावकों को अपने बच्चों के दाखिले के लिए अब और अधिक विकल्प मिलेंगे।
उनौला दोयम: बाल वाटिका से कक्षा 5 तक की तैयारी
उनौला दोयम में निर्मित यह नया परिसर प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा। शुरुआत में यहां बाल वाटिका-1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी। प्रत्येक कक्षा के लिए दो सेक्शन बनाए गए हैं। हर सेक्शन में लगभग 40 छात्रों के बैठने की अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके घर के पास ही विश्वस्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
फर्टिलाइजर परिसर में बनेगा 'केवी क्रमांक-3'
केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने एक और महत्वपूर्ण फैसले के तहत हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (HURL) परिसर में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3 की स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की देशभर में स्वीकृत 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की योजना में फर्टिलाइजर क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में जो विद्यालय जर्जर भवन में चल रहा था, अब उसके स्थान पर एक नया और आधुनिक भवन बनाया जाएगा। नए भवन के निर्माण से लगभग 2000 छात्रों को बेहतर क्लासरूम, लैब और खेल के मैदान जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।
नाम में बदलाव और अभिभावकों की जीत
शुरुआत में प्रशासन का प्रस्ताव था कि फर्टिलाइजर क्षेत्र के छात्रों को उनौला दोयम शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि, दोनों स्थानों के बीच की अधिक दूरी को देखते हुए अभिभावकों ने इसका कड़ा विरोध किया था। अभिभावकों की चिंता को समझते हुए शासन और प्रशासनिक स्तर पर गहन विचार-विमर्श किया गया और अब दोनों विद्यालयों को अलग-अलग संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
उनौला दोयम विद्यालय अब 'केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2' के रूप में जाना जाएगा।फर्टिलाइजर विद्यालय अब इसका आधिकारिक नाम 'केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3, एचयूआरएल' होगा।
शिक्षा के क्षेत्र में नया मील का पत्थर
इस विस्तार से जिले के शैक्षणिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। दो अलग-अलग केंद्रों पर विद्यालय संचालित होने से छात्रों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और वे अपने निकटतम परिसर में दाखिला ले सकेंगे। नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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अनुभव और करियर का सफर
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