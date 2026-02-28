KVS Result 2026 OUT, Link: केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा का रिजल्ट kvsangathan.nic.in पर जारी, लिंक
KVS NVS Result 2026 OUT : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में निकली टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती को लेकर हुई टियर-1 लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी दिया गया है। नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
KVS NVS Result 2026 OUT : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में निकली 15700 से ज्यादा टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती को लेकर हुई टियर-1 लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी दिया गया है। परीक्षार्थी kvsangathan.nic.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परिणाम व स्कोर कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड डालकर चेक किया जा सकता है। साथ ही उम्मीदवार यह भी देख सकते हैं कि वे टियर-2 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं। 31 जनवरी को केवीएस एनवीएस टियर-1 की आंसर-की जारी की गई थी और ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और जन्मतिथि की डिटेल्स डालकर न सिर्फ अपनी आंसर-की चेक सकते हैं बल्कि ओएमआर शीट भी देख सकते हैं। केवीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई थी
केंद्रीय विद्यालय भर्ती में कहां पद
प्रिंसिपल - 161
वाइस प्रिंसिपल - 69
असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए - 13 पद
पीजीटी - 1606
टीजीटी - 3069
लाइब्रेरियन -166
पीआरटी (स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी, पीआरटी म्यूजिक ) - 3630
नॉन टीचिंग पद (एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2) - 1207 पद
नवोदय स्कूल भर्ती
प्रिंसिपल - 93
असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक) ग्रुप ए - 09
पीजीटी - 1513
पीजीटी (मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज) - 18
टीजीटी - 2978
टीजीटी (थर्ड लैंग्वेज) - 443
नॉन-टीचिंग पद (जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर व आरओ कैडर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, लैब अटेंडेंट, एमटीएस हेडक्वार्टर व आरओ कैडर) -787
आगे की चयन की प्रक्रिया
पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी व नॉन टीचिंग (MTS को छोड़ कर) पदों के लिए टियर-1 कॉमन था। टियर-1 केवल क्वालिफाइंग पेपर था।
⦁ टियर -02 (100 अंक) होगा
- उसके बाद इंटरव्यू (100 अंक) होगा
⦁ मेरिट सूची के लिए टियर-2 का 85 फीसदी व इंटरव्यू का 15 % वैटेज रहेगा
टियर- 02 परीक्षा ऑब्जेक्टिव (60 अंक/60 प्रश्न) + डिस्क्रिप्टिव (40 अंक/10 प्रश्न) होगी
- नेगेटिव मार्किंग टियर - टियर -02 में 1/4 रहेगी (सिर्फ MCQ में)
⦁ टियर -02 के बाद केटेगरी वाइज 03गुणा/05 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट किये जाएंगे।
केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय टियर-2 की डेटशीट
27 मार्च 2026
सुबह की पाली : प्राइमरी टीचर , प्रशासनिक अधिकारी , सहायक आयुक्त , और स्टेनोग्राफर - I ।
दोपहर की पाली: जूनियर सचिवालय सहायक और उप-प्राचार्य ।
28 मार्च 2026
सुबह की पाली : प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक।
दोपहर की पाली : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर , सहायक अभियंता (सिविल), और वित्त अधिकारी ।
29 मार्च 2026
सुबह की पाली : प्राइमरी टीचर (विशेष शिक्षक) , सहायक अनुभाग अधिकारी, प्राइमरी टीचर (संगीत) , और प्राचार्य )।
दोपहर की पाली: वरिष्ठ सचिवालय सहायक।
30 मार्च 2026
सुबह की पाली : लैब अटेंडेंट ।
दोपहर की पाली : स्टेनोग्राफर - II और जूनियर अनुवादक ।
31 मार्च 2026
सुबह की पाली : मल्टी टास्किंग स्टाफ
टियर-2 परीक्षा केंद्रों (शहरों) की जानकारी उम्मीदवारों के एप्लिकेशन लॉग-इन पर उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को अपडेट के लिए सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस वेबसाइटों को देखने की सलाह दी जाती
