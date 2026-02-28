Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

KVS Result 2026 OUT, Link: केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा का रिजल्ट kvsangathan.nic.in पर जारी, लिंक

Feb 28, 2026 02:58 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

KVS NVS Result 2026 OUT : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में निकली टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती को लेकर हुई टियर-1 लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी दिया गया है। नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

KVS Result 2026 OUT, Link: केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा का रिजल्ट kvsangathan.nic.in पर जारी, लिंक

KVS NVS Result 2026 OUT : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में निकली 15700 से ज्यादा टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती को लेकर हुई टियर-1 लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी दिया गया है। परीक्षार्थी kvsangathan.nic.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परिणाम व स्कोर कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड डालकर चेक किया जा सकता है। साथ ही उम्मीदवार यह भी देख सकते हैं कि वे टियर-2 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं। 31 जनवरी को केवीएस एनवीएस टियर-1 की आंसर-की जारी की गई थी और ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और जन्मतिथि की डिटेल्स डालकर न सिर्फ अपनी आंसर-की चेक सकते हैं बल्कि ओएमआर शीट भी देख सकते हैं। केवीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई थी

केंद्रीय विद्यालय भर्ती में कहां पद

प्रिंसिपल - 161

वाइस प्रिंसिपल - 69

असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए - 13 पद

पीजीटी - 1606

टीजीटी - 3069

लाइब्रेरियन -166

पीआरटी (स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी, पीआरटी म्यूजिक ) - 3630

नॉन टीचिंग पद (एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2) - 1207 पद

नवोदय स्कूल भर्ती

प्रिंसिपल - 93

असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक) ग्रुप ए - 09

पीजीटी - 1513

पीजीटी (मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज) - 18

टीजीटी - 2978

टीजीटी (थर्ड लैंग्वेज) - 443

नॉन-टीचिंग पद (जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर व आरओ कैडर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, लैब अटेंडेंट, एमटीएस हेडक्वार्टर व आरओ कैडर) -787

आगे की चयन की प्रक्रिया

पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी व नॉन टीचिंग (MTS को छोड़ कर) पदों के लिए टियर-1 कॉमन था। टियर-1 केवल क्वालिफाइंग पेपर था।

⦁ टियर -02 (100 अंक) होगा

- उसके बाद इंटरव्यू (100 अंक) होगा

⦁ मेरिट सूची के लिए टियर-2 का 85 फीसदी व इंटरव्यू का 15 % वैटेज रहेगा

टियर- 02 परीक्षा ऑब्जेक्टिव (60 अंक/60 प्रश्न) + डिस्क्रिप्टिव (40 अंक/10 प्रश्न) होगी

- नेगेटिव मार्किंग टियर - टियर -02 में 1/4 रहेगी (सिर्फ MCQ में)

⦁ टियर -02 के बाद केटेगरी वाइज 03गुणा/05 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट किये जाएंगे।

केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय टियर-2 की डेटशीट

27 मार्च 2026

सुबह की पाली : प्राइमरी टीचर , प्रशासनिक अधिकारी , सहायक आयुक्त , और स्टेनोग्राफर - I ।

दोपहर की पाली: जूनियर सचिवालय सहायक और उप-प्राचार्य ।

28 मार्च 2026

सुबह की पाली : प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक।

दोपहर की पाली : पोस्ट ग्रेजुएट टीचर , सहायक अभियंता (सिविल), और वित्त अधिकारी ।

29 मार्च 2026

सुबह की पाली : प्राइमरी टीचर (विशेष शिक्षक) , सहायक अनुभाग अधिकारी, प्राइमरी टीचर (संगीत) , और प्राचार्य )।

दोपहर की पाली: वरिष्ठ सचिवालय सहायक।

30 मार्च 2026

सुबह की पाली : लैब अटेंडेंट ।

दोपहर की पाली : स्टेनोग्राफर - II और जूनियर अनुवादक ।

31 मार्च 2026

सुबह की पाली : मल्टी टास्किंग स्टाफ

टियर-2 परीक्षा केंद्रों (शहरों) की जानकारी उम्मीदवारों के एप्लिकेशन लॉग-इन पर उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को अपडेट के लिए सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस वेबसाइटों को देखने की सलाह दी जाती

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
KVS Kvs Result Kendriya Vidyalaya अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।