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केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के 13000 से अधिक पद खाली: शिक्षा मंत्रालय

Mar 17, 2026 12:49 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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देश भर के केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में 13,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्रालय ने संसद में यह जानकारी दी है।

केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के 13000 से अधिक पद खाली: शिक्षा मंत्रालय

देश भर के केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में 13,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की। चौधरी ने कहा, 'केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में क्रमशः कुल 8,618 और 5,083 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। नए स्कूल खुलने, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण, कर्मचारियों के दूसरे विभाग में जाने और स्कूलों के उन्नत बनाए जाने के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं।'

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उन्होंने कहा, "रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और इन विद्यालयों में प्रासंगिक भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाता है।"

कॉन्ट्रेक्ट पर भर्ती

मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय द्वारा अस्थायी अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर भी नियुक्त किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया में बाधा न आए। उन्होंने कहा, 'जल्द से जल्द नियमित शिक्षकों की भर्ती करने का प्रयास किया जाता है ताकि छात्रों के हित प्रभावित न हों।'

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2025 में कितनी भर्ती निकली थी

केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए नवंबर, 2025 के महीने में केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा क्रमशः कुल 8714 और 5045 शिक्षण रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है।

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केवि खोलने और चलाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को हर साल तीन अलग-अलग लेखा शीर्षों, अर्थात् वेतन, सामान्य और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन, के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला-वार धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। केविसं को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला/केन्द्रीय विद्यालय-वार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केविसं को आवंटित धनराशि 9503.84 करोड़ रुपये है।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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