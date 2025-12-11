Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
KVS NVS Vacancy : Navodaya and Kendriya Vidyalaya recruitment Vacancies increased last date today tgt pgt prt
KVS NVS Vacancy : अंतिम तिथि पर खुशखबरी, केंद्रीय विद्यालय भर्ती की वैकेंसी में बंपर इजाफा, कहां कितने पद बढ़े

संक्षेप:

KVS NVS Vacancy : केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भर्ती मे वैकेंसी की संख्या बढ़ा दी गई है। अब इस भर्ती में 14967 पदों की बजाय 15762 पदों पर भर्ती होगी। नोटिस के मुताबिक इजाफा केंद्रीय विद्यालय की भर्ती में किया गया है।

Dec 11, 2025 09:28 am IST
KVS NVS Vacancy : केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भर्ती मे वैकेंसी की संख्या बढ़ा दी गई है। अब इस भर्ती में 14967 पदों की बजाय 15762 पदों पर भर्ती होगी। यानी करीब 795 वैकेंसी बढ़ी हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ( केवीएस) व नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) की ओर से जारी लेटेस्ट नोटिस के मुताबिक इजाफा केंद्रीय विद्यालय की भर्ती में किया गया है। केंद्रीय विद्यालय में 9126 से बढ़कर 9921 पद हो गए हैं। यानी 795 पद बढ़े हैं। नवोदय विद्यालय के पदों में इजाफा नहीं किया गया है। नवोदय विद्यालय में टीचिंग व नॉन टीचिंग के 5841 पदों पर भर्ती होगी। अब केंद्रीय विद्यालय में 8701 टीचिंग और 1220 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती होगी। आज इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि है।

केंद्रीय विद्यालय भर्ती में कहां कितने बढ़े पद

प्रिंसिपल - 134 से बढ़कर 161 हुए।

वाइस प्रिंसिपल - 58 से बढ़कर 69 हुए।

असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए - 08 से बढ़कर 13 पद हुए।

पीजीटी - 1465 से बढ़कर 1606 हुए।

टीजीटी - 2794 से बढ़कर 3069 हुए।

लाइब्रेरियन - 147 से बढ़कर 166 हुए।

पीआरटी (स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी, पीआरटी म्यूजिक ) - 3365 से बढ़कर 3630 हुए।

नॉन टीचिंग पद (एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2) - 1207 पद

नवोदय स्कूल भर्ती

प्रिंसिपल - 93

असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक) ग्रुप ए - 09

पीजीटी - 1513

पीजीटी (मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज) - 18

टीजीटी - 2978

टीजीटी (थर्ड लैंग्वेज) - 443

नॉन-टीचिंग पद (जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर व आरओ कैडर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, लैब अटेंडेंट, एमटीएस हेडक्वार्टर व आरओ कैडर) -787

आज आवेदन की अंतिम तिथि

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 14967 पदों पर निकली भर्ती के लिए कल 11 दिसंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन www.CBSE.gov.in , kvsangathan.nic.in या navodaya.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर एप्लाई कर सकते हैं।

कब होगी परीक्षा

केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 14967 पदों पर भर्ती के लिए टियर-1 की परीक्षाएं 10 और 11 जनवरी 2026 को होंगी। सीबीएसई ( CBSE ) यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केवीएस और एनवीएस टीचिंग नॉन टीचिंग भर्ती को कंबाइन तौर पर आयोजित करेगा।

योग्यता नियम हुए समान

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) में टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए अब योग्यता नियम समान हो गए हैं। अभ्यर्थी अब दोनों ही विभागों के लिए आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, पीजीटी (हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स), टीजीटी (हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन) और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अब केवीएस और एनवीएस ने एक जैसी कर दी है।

अधिकतम आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष (सभी पद)

प्राइमरी टीचर: अधिकतम 30 वर्ष

टीजीटी टीचर: अधिकतम 35 वर्ष

पीजीटी टीचर: अधिकतम 40 वर्ष

वाइस प्रिंसिपल : 35-45 वर्ष

प्रिंसिपल: 35-50 वर्ष

असिस्टेंट कमिश्नर - अधिकतम 50 वर्ष

एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

देखें पदों की नई डिटेल्स

पीआरटी (प्राइमरी टीचर) पद के लिए योग्यता

कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 10+2 इंटर और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) या बी.एल.एड। और सीटीईटी पेपर I परीक्षा पास हो।

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पद के लिए योग्यता

12वीं पास एवं 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग।

एमटीएस - 10वीं पास।

एग्जाम पैटर्न

एनवीएस एमटीएस को छोड़कर केवीएस व एनवीएस के सभी पदों के लिए टियर-1 परीक्षा पैटर्न कॉमन होगा।

टियर-1 दो घंटे का ओएमआर बेस्ट मल्टीपल चॉइस प्रश्न वाला होगा। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक अंक काटा जाएगा।

भाग-I सामान्य तर्कशक्ति 20 60

भाग-II संख्यात्मक योग्यता 20 60

भाग-III बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता 20 60

भाग-IV सामान्य ज्ञान 20 60

भाग-V भाषा दक्षता (अंग्रेजी) 10 30

भाग-VI भाषा दक्षता (आधुनिक भारतीय भाषा) 10 30

कुल 100 300

उम्मीदवारों को हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु या उर्दू में से एक भाषा का चयन करना होगा, और इस चयन को बाद में बदला नहीं जा सकता।

एनवीएस मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए टियर-1 पैटर्न

भाग-I सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले 20 60

भाग-II कंप्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान 40 120

भाग-III भाषा दक्षता (अंग्रेजी) 20 60

भाग-IV भाषा दक्षता (आधुनिक भारतीय भाषा) 20 60

कुल 100 300

गलत उत्तरों पर एक अंक काटा जाएगा, जबकि अनुत्तरित प्रश्नों पर कोई दंड नहीं होगा।

कहां कितने टियर परीक्षा व पैटर्न

पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी व नॉन टीचिंग (MTS को छोड़ कर) पदों के लिए टियर-1 कॉमन होगा ।

⦁ टियर-1 केवल क्वालिफाइंग पेपर हैं।

⦁ इसके बाद टियर -02 (100 अंक) होगा

- उसके बाद इंटरव्यू (100 अंक) होगा

⦁ मेरिट सूची के लिए टियर-2 का 85 फीसदी व इंटरव्यू का 15 % वैटेज रहेगा

टियर- 1 परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होगी।

⦁ टियर- 02 परीक्षा ऑब्जेक्टिव (60 अंक/60 प्रश्न) + डिस्क्रिप्टिव (40 अंक/10 प्रश्न) होगी

- नेगेटिव मार्किंग टियर -01 में 1/3 तथा टियर -02 में 1/4 रहेगी (सिर्फ MCQ में)

⦁ टियर 01 के बाद टियर -02 के लिए केटेगरी वाइज 10 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे

⦁ टियर -02 के बाद केटेगरी वाइज 03गुणा/05 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट किये जाएंगे।

⦁ टियर -01 की परीक्षा 10 & 11 जनवरी 2026 को आयोजित होगी।

आवेदन फीस

असिस्टेंट कमिश्नर/ प्रिंसिपल / वाइस–प्रिंसिपल पदों के लिए-

सामान्य (UR) / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस : 2800 रुपये

सीनियर / जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, JSA, लैब अटेंडेंट, MTS पदों के लिए

सामान्य (UR) / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस : 1700

पीजीटी / टीजीटी / पीआरटी एवं अन्य पदों के लिए

सामान्य (UR) / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस : 2000

सभी पदों के लिए (एससी, एसटी, दिव्यांग ) - 500 रुपये

परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ही करें।

