KVS NVS Vacancy : नवोदय केंद्रीय विद्यालय भर्ती आवेदन की कल अंतिम तिथि, किस पोस्ट पर कितने स्टेज एग्जाम

KVS NVS Recruitment: केंद्रीय , नवोदय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 14967 पदों पर निकली भर्ती के लिए कल 11 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन एप्लाई कर सकते हैं।

Dec 10, 2025 10:58 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
KVS NVS Recruitment: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 14967 पदों पर निकली भर्ती के लिए कल 11 दिसंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन www.CBSE.gov.in , kvsangathan.nic.in या navodaya.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर एप्लाई कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) में टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए अब योग्यता नियम समान हो गए हैं। अभ्यर्थी अब दोनों ही विभागों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियम संशोधन के बाद सीबीएसई ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, पीजीटी (हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स), टीजीटी (हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन) और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अब केवीएस और एनवीएस ने एक जैसी कर दी है।

कब होगी परीक्षा

केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 14967 पदों पर भर्ती के लिए टियर-1 की परीक्षाएं 10 और 11 जनवरी 2026 को होंगी। सीबीएसई ( CBSE ) यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केवीएस और एनवीएस टीचिंग नॉन टीचिंग भर्ती को कंबाइन तौर पर आयोजित करेगा।

यहां पढ़ें भर्ती की खास बातें

1. कुल 14967 वैकेंसी में 9126 पद केंद्रीय विद्यालय और 5841 पद नवोदय विद्यालय के हैं।

केंद्रीय विद्यालय भर्ती

प्रिंसिपल - 134

वाइस प्रिंसिपल - 58

असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए - 08

पीजीटी - 1465

टीजीटी - 2794

लाइब्रेरियन - 147

पीआरटी (स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी, पीआरटी म्यूजिक ) - 3365

नॉन टीचिंग पद (एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2) - 1155

कुल - 9126

नवोदय स्कूल भर्ती

प्रिंसिपल - 93

असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक) ग्रुप ए - 09

पीजीटी - 1513

पीजीटी (मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज) - 18

टीजीटी - 2978

टीजीटी (थर्ड लैंग्वेज) - 443

नॉन-टीचिंग पद (जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर व आरओ कैडर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, लैब अटेंडेंट, एमटीएस हेडक्वार्टर व आरओ कैडर) -787

कुल - 5841

अधिकतम आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष (सभी पद)

प्राइमरी टीचर: अधिकतम 30 वर्ष

टीजीटी टीचर: अधिकतम 35 वर्ष

पीजीटी टीचर: अधिकतम 40 वर्ष

वाइस प्रिंसिपल : 35-45 वर्ष

प्रिंसिपल: 35-50 वर्ष

असिस्टेंट कमिश्नर - अधिकतम 50 वर्ष

एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

पीआरटी (प्राइमरी टीचर) पद के लिए योग्यता

कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 10+2 इंटर और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) या बी.एल.एड। और सीटीईटी पेपर I परीक्षा पास हो।

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पद के लिए योग्यता

12वीं पास एवं 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग।

एमटीएस - 10वीं पास।

एग्जाम पैटर्न

एनवीएस एमटीएस को छोड़कर केवीएस व एनवीएस के सभी पदों के लिए टियर-1 परीक्षा पैटर्न कॉमन होगा।

टियर-1 दो घंटे का ओएमआर बेस्ट मल्टीपल चॉइस प्रश्न वाला होगा। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक अंक काटा जाएगा।

भाग-I सामान्य तर्कशक्ति 20 60

भाग-II संख्यात्मक योग्यता 20 60

भाग-III बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता 20 60

भाग-IV सामान्य ज्ञान 20 60

भाग-V भाषा दक्षता (अंग्रेजी) 10 30

भाग-VI भाषा दक्षता (आधुनिक भारतीय भाषा) 10 30

कुल 100 300

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भर्ती के योग्यता नियम हुए समान, नोटिस जारी

उम्मीदवारों को हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु या उर्दू में से एक भाषा का चयन करना होगा, और इस चयन को बाद में बदला नहीं जा सकता।

एनवीएस मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए टियर-1 पैटर्न

भाग-I सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले 20 60

भाग-II कंप्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान 40 120

भाग-III भाषा दक्षता (अंग्रेजी) 20 60

भाग-IV भाषा दक्षता (आधुनिक भारतीय भाषा) 20 60

कुल 100 300

गलत उत्तरों पर एक अंक काटा जाएगा, जबकि अनुत्तरित प्रश्नों पर कोई दंड नहीं होगा।

कहां कितने टियर परीक्षा व पैटर्न

पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी व नॉन टीचिंग (MTS को छोड़ कर) पदों के लिए टियर-1 कॉमन होगा ।

⦁ टियर-1 केवल क्वालिफाइंग पेपर हैं।

⦁ इसके बाद टियर -02 (100 अंक) होगा

- उसके बाद इंटरव्यू (100 अंक) होगा

⦁ मेरिट सूची के लिए टियर-2 का 85 फीसदी व इंटरव्यू का 15 % वैटेज रहेगा

टियर- 1 परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होगी।

⦁ टियर- 02 परीक्षा ऑब्जेक्टिव (60 अंक/60 प्रश्न) + डिस्क्रिप्टिव (40 अंक/10 प्रश्न) होगी

- नेगेटिव मार्किंग टियर -01 में 1/3 तथा टियर -02 में 1/4 रहेगी (सिर्फ MCQ में)

⦁ टियर 01 के बाद टियर -02 के लिए केटेगरी वाइज 10 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे

⦁ टियर -02 के बाद केटेगरी वाइज 03गुणा/05 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट किये जाएंगे।

⦁ टियर -01 की परीक्षा 10 & 11 जनवरी 2026 को आयोजित होगी।

आवेदन फीस

असिस्टेंट कमिश्नर/ प्रिंसिपल / वाइस–प्रिंसिपल पदों के लिए-

सामान्य (UR) / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस : 2800 रुपये

सीनियर / जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, JSA, लैब अटेंडेंट, MTS पदों के लिए

सामान्य (UR) / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस : 1700

पीजीटी / टीजीटी / पीआरटी एवं अन्य पदों के लिए

सामान्य (UR) / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस : 2000

सभी पदों के लिए (एससी, एसटी, दिव्यांग ) - 500 रुपये

परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ही करें।

