KVS NVS Recruitment: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूलों में निकली हजारों पदों पर भर्ती, kvsangathan.nic.in पर करें आवेदन

संक्षेप: KVS NVS Recruitment 2025 Notification : केंद्रीय विद्यालय भर्ती का इंतजार खत्म हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भर्ती का संयुक्त नोटिफिकेशन जारी किया है।

Thu, 13 Nov 2025 09:12 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
KVS NVS Recruitment 2025 Notification : केंद्रीय विद्यालय भर्ती का इंतजार खत्म हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भर्ती का संयुक्त नोटिफिकेशन जारी किया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक देश के केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में निकली बंपर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कल 14 नवंबर 2025 से शुरू होंगे। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार www.cbse.gov.in , kvsangathan.nic.in या navodaya.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस बार सीबीएसई केवीएस और एनवीएस टीचिंग नॉन टीचिंग भर्ती को आयोजित करेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर करीब 10 हजार वैकेंसी हो सकती है। इसमें 7500 के आसपास पद शिक्षकों के और 1700 के आसपास पद नॉन टीचिंग के हो सकते हैं। टीचिंग के पीआरटी की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष , टीजीटी की 35 वर्ष और पीजीटी की 40 वर्ष मांगी जा सकती है।

केंद्रीय विद्यालय में किस पद पर कितनी वैकेंसी संभव

स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) 7444

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) 1712

प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) 1891

पीआरटी संगीत 75

कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) 649

वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए) 501

सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) 165

प्रधानाध्यापक 322

ये सकता है बदलाव

बताया जा रहा है कि अब केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब तीन चरणों में हो सकती है हालांकि इसकी पुष्टि विस्तृत नोटिफिकेशन आने के बाद ही हो पाएगी। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था जबकि नई भर्ती प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए करने की तैयारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इससे पहले दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों व प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न बदला गया था। तब भर्ती के लिए पहली बार कम्प्यूटर आधारित परीक्षा लागू की गई थी। प्राचार्य और उप प्राचार्य की भर्ती के लिए प्रश्नपत्र भी एक से बढ़ाकर दो किए गए थे।

प्राइमरी टीचर के लिए ये हो सकती है योग्यता

कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं दो साल का एलीमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा । या

कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं चार वर्षीय बीएलएड ( BElEd) कोर्स। या

कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं एजुकेशन में दो वर्षीय डिप्लोमा (स्पेशल एजुकेशन) या

सभी अभ्यर्थियों का सीटीईटी पेपर-1 पास होना जरूरी है। साथ ही उसे इंग्लिश व हिंदी माध्यम में पढ़ाना आना चाहिए।

अधिकतम आयु सीमा - 30 वर्ष। एससी व एसटी को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

टीजीटी के लिए

ग्रेजुएशन व बीएड। सीटीईट पास।

पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
