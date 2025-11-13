KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, कल से करें आवेदन

संक्षेप: KVS NVS Vacancy 2025: लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल 14 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 तय की गई है। CBSE यह भर्ती करा रहा है।

KVS NVS Vacancy 2025 , CBSE KVS NVS Recruitment Notification 2025 : केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कल 14 नवंबर 2025 से शुरू होंगे। इस बार सीबीएसई ( CBSE ) यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केवीएस और एनवीएस टीचिंग नॉन टीचिंग भर्ती को आयोजित करेगा। नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर लिखित परीक्षा का संचालन सीबीएसई ही करेगा। केंद्रीय विद्यालय भर्ती और नवोदय विद्यालय भर्ती के लिए कल 14 नवंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार www.cbse.gov.in , kvsangathan.nic.in या navodaya.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

हजारों पदों पर वैकेंसी फिलहाल सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भर्ती का एक कंबाइन शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आज शाम या कल इस भर्ती का विस्तृत नोटिस जारी कर दिया जाएगा। वैकेंसी की स्पष्ट संख्या तो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चल सकेगी लेकिन टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी शिक्षकों समेत हजारों पदों पर वैकेंसी होने की उम्मीद है। टीचिंग व नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों की आयु सीमा अलग अलग होगी जिसकी जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन से ही मिलेगी।

ये सकता है बदलाव बताया जा रहा है कि अब केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब तीन चरणों में हो सकती है हालांकि इसकी पुष्टि विस्तृत नोटिफिकेशन आने के बाद ही हो पाएगी। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था जबकि नई भर्ती प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए करने की तैयारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इससे पहले दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों व प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न बदला गया था। तब भर्ती के लिए पहली बार कम्प्यूटर आधारित परीक्षा लागू की गई थी। प्राचार्य और उप प्राचार्य की भर्ती के लिए प्रश्नपत्र भी एक से बढ़ाकर दो किए गए थे।

प्राइमरी टीचर के लिए ये हो सकती है योग्यता कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं दो साल का एलीमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा । या

कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं चार वर्षीय बीएलएड ( BElEd) कोर्स। या

कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं एजुकेशन में दो वर्षीय डिप्लोमा (स्पेशल एजुकेशन) या

सभी अभ्यर्थियों का सीटीईटी पेपर-1 पास होना जरूरी है। साथ ही उसे इंग्लिश व हिंदी माध्यम में पढ़ाना आना चाहिए।