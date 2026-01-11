Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़KVS NVS Exam Question Paper 2026: Section-wise Paper Analysis, Difficulty Level and Expected Cut-off Trends
KVS NVS Exam Question Paper 2026: कैसा था केवीएस और एनवीएस पेपर का लेवल? क्या रह सकती है संभावित कट-ऑफ

KVS NVS Exam Question Paper 2026: कैसा था केवीएस और एनवीएस पेपर का लेवल? क्या रह सकती है संभावित कट-ऑफ

संक्षेप:

KVS NVS Question Paper 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पर 'एग्जाम एनालिसिस 2026' सामने आया है। 

Jan 11, 2026 11:58 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
KVS NVS Question Paper 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं के बाद अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पर 'एग्जाम एनालिसिस 2026' सामने आया है। इस एनालिसिस से उन हजारों उम्मीदवारों को मदद मिलेगी जो अपनी सफलता का आकलन कर रहे हैं।

कैसा रहा पेपर का कठिनाई स्तर?

विशेषज्ञों के अनुसार, वर्ष 2026 की KVS और NVS परीक्षाओं का समग्र स्तर 'मध्यम' (मॉडरेट) रहा है।

TGT और PGT पद: इन पदों के लिए विषय-विशिष्ट भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, जिसमें वैचारिक समझ पर अधिक जोर दिया गया।

PRT पद: प्राथमिक शिक्षक परीक्षा में शिक्षण पद्धति और सामान्य जागरूकता के प्रश्न संतुलित थे, जिन्हें अच्छी तैयारी वाले छात्र आसानी से हल कर सकते थे।

सब्जेक्ट वाइज मुख्य बातें

सामान्य अंग्रेजी और हिंदी: भाषा के दोनों सेक्शन काफी सरल रहे। व्याकरण, पर्यायवाची और गद्यांश आधारित प्रश्न सीधे पूछे गए थे।

रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी: रीजनिंग के प्रश्न कम समय लेने वाले थे, जबकि कंप्यूटर सेक्शन में एमएस-ऑफिस और इंटरनेट के बुनियादी ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया गया।

शिक्षण अभिरुचि : यह सेक्शन परीक्षा का सबसे निर्णायक हिस्सा रहा। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) और समावेशी शिक्षा से संबंधित कई व्यावहारिक प्रश्न पूछे गए।

जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स: पिछले 6-8 महीनों की राष्ट्रीय घटनाओं और खेल जगत से जुड़े प्रश्न अधिक देखे गए।

क्या रह सकती है संभावित कट-ऑफ?

परीक्षा के स्तर और अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए, विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल कट-ऑफ पिछले वर्ष के मुकाबले 2-3% अधिक जा सकती है। सामान्य वर्ग के लिए एक सुरक्षित स्कोर कुल अंकों का 70-75% माना जा रहा है। हालांकि, सटीक कट-ऑफ आंसर-की जारी होने के बाद ही साफ हो पाएगी।

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह: एनवीएस और केवीएस की परीक्षाओं में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती रही। कई छात्रों ने बताया कि गणित और रीजनिंग के सेक्शन में अधिक समय लगने के कारण वे अंत में कुछ प्रश्न छोड़ने पर मजबूर हुए। आगामी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे मॉक टेस्ट के जरिए अपनी गति बढ़ाएं।

