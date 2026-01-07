KVS NVS Admit Card 2026: केवीएस, एनवीएस एडमिट कार्ड 2026 का इंतजार, कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

संक्षेप: KVS NVS Admit Card 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जा सकते हैं।

KVS NVS Admit Card 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित की जाने वाली KVS-NVS साझा भर्ती परीक्षा 2026 के टियर-1 एडमिट कार्ड का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 15,762 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को भरा जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइटों kvsangathan.nic.in, navodaya.gov.in या cbse.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे।

परीक्षा का पूरा शेड्यूल CBSE ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि टियर-1 की परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को ऑफलाइन (OMR-Based) मोड में आयोजित की जाएगी।

10 जनवरी 2026 (शनिवार): सुबह की शिफ्ट (9:30 AM – 11:30 AM): PRT, जूनियर सचिवालय सहायक (JSA) और लैब अटेंडेंट।

दोपहर की शिफ्ट (2:30 PM – 4:30 PM): मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)।

11 जनवरी 2026 (रविवार): सुबह की शिफ्ट (9:30 AM – 11:30 AM): असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल और PGT।

दोपहर की शिफ्ट (2:30 PM – 4:30 PM): TGT, लाइब्रेरियन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अन्य पद।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जरूरी जानकारी अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि लॉगिन करने के लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। बोर्ड ने सूचित किया है कि 'एप्लीकेशन नंबर' का उपयोग लॉगिन के लिए न करें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें- आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in या navodaya.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "KVS NVS Tier-1 Admit Card 2026" लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

4. कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर लें।