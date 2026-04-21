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KVS Lottery Result 2026 Class 1 Link: केवीएस तीसरी लॉटरी लिस्ट जारी, admission.kvs.gov.in पर करें चेक

Apr 21, 2026 02:24 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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KVS Lottery Result 2026 Class 1:  केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 में दाखिले के लिए तीसरी प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट admission.kvs.gov.in या संबंधित स्कूल की वेबसाइट पर जाकर चेक

KVS Lottery Result 2026 Class 1 Link: केवीएस तीसरी लॉटरी लिस्ट जारी, admission.kvs.gov.in पर करें चेक

KVS Lottery Result 2026 Class 1: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 और बालवाटिका (1, 2, 3) में एडमिशन के लिए तीसरी प्रोविजनल लिस्ट घोषित कर दी है। जिन अभिभावकों के बच्चों का नाम पहली और दूसरी लिस्ट में नहीं आ पाया था, उनके लिए यह लिस्ट उम्मीद की आखिरी किरण बनकर आई है।

केवीएस ने यह साफ कर दिया है कि यह लिस्ट उन खाली सीटों को भरने के लिए जारी की गई है, जो पहली और दूसरी लिस्ट के दाखिलों के बाद बच गई थीं। अभिभावक अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे यह चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चे को सीट मिली है या नहीं।

KVS 3rd Lottery Result 2026 Direct Link

कैसे चेक करें तीसरी लॉटरी लिस्ट?

अभिभावकों की सुविधा के लिए केवीएस ने डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दी है। आप इन सरल चरणों का पालन करके परिणाम देख सकते हैं:

  1. आधिकारिक प्रवेश पोर्टल: सबसे पहले kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं।

2. लॉगिन विवरण: होमपेज पर मौजूद 'Check Application Status' पर क्लिक करें और अपना लॉगिन कोड, बच्चे की जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

3. स्कूल वेबसाइट: आप संबंधित केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल अपने 'Announcements' सेक्शन में चयनित बच्चों की पीडीएफ (PDF) लिस्ट अपलोड करता है।

4. नोटिस बोर्ड: यदि आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो संबंधित स्कूल के बाहर लगे फिजिकल नोटिस बोर्ड पर भी चयनित उम्मीदवारों के नाम देखे जा सकते हैं।

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दाखिले के लिए बचे हैं कुछ ही दिन

तीसरी लिस्ट जारी होने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी की जाएगी। बोर्ड ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बिना समय गंवाए संबंधित केंद्रीय विद्यालय से संपर्क करें। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए जाते हैं, तो स्कूल उस सीट को रद्द कर सकता है।

जरूरी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट:

दाखिले के वक्त आपको इन डॉक्यूमेंट की ओरिजनल कॉपी और फोटोकॉपी साथ रखनी होगी:

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ।

निवास का प्रमाण ।

बच्चे की हालिया पासपोर्ट साइज फोटो।

श्रेणी प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/EWS/BPL) यदि लागू हो।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्विस सर्टिफिकेट।

विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

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शिक्षा के अधिकार (RTE) और प्राथमिकता का महत्व

केवीएस में दाखिले की लॉटरी पूरी तरह से नियमों पर आधारित होती है। तीसरी लिस्ट में भी उन बच्चों को प्राथमिकता दी गई है जो शिक्षा के अधिकार (RTE) के दायरे में आते हैं या जिनके माता-पिता केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में कार्यरत हैं। साथ ही, सिंगल गर्ल चाइल्ड के कोटे के तहत भी रिक्त सीटों को भरा गया है।

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बालवाटिका में एडमिशन का सुनहरा अवसर

नई शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई बालवाटिका (1, 2 और 3) को लेकर अभिभावकों में भारी उत्साह है। तीसरी लिस्ट में बालवाटिका के लिए भी कई बच्चों का चयन हुआ है। यह छोटे बच्चों के लिए केवीएस के बेहतरीन वातावरण में अपनी शिक्षा शुरू करने का एक शानदार अवसर है।

तीसरी लॉटरी लिस्ट आने के बाद केवीएस की मुख्य प्रवेश प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है। जिन अभिभावकों के बच्चों का नाम इस लिस्ट में आया है, उन्हें तुरंत दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। वहीं, जिनका नाम अब भी वेटिंग लिस्ट में है, उन्हें स्कूल के संपर्क में रहना चाहिए ताकि भविष्य में किसी सीट के खाली होने पर उन्हें जानकारी मिल सके।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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