KVS Admission 2026 : कब तक आ रही है केंद्रीय विद्यालय की पहली लिस्ट? जानिए दाखिले से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात
KVS Admission 2026 : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) 8 अप्रैल 2026 को बालवाटिका और 9 अप्रैल को पहली कक्षा के लिए अपनी पहली एडमिशन लिस्ट जारी करने जा रहा है। पेरेंट्स वेबसाइट पर आसानी से रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
KVS Admission 2026 : अगर आप भी अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में कराने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। लाखों पेरेंट्स ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए KVS में फॉर्म भरा है और अब सबकी नजरें बस एक ही चीज पर टिकी हैं। ताजा जानकारी और कई अलग-अलग सोर्सेस से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) 8 अप्रैल 2026 से अपनी पहली एडमिशन लिस्ट जारी करने जा रहा है। ये लिस्ट बालवाटिका और पहली कक्षा के लिए होगी। हमने अलग-अलग जगहों से आपके लिए सारी काम की जानकारी एक जगह जुटाई है, ताकि आपको दाखिले के प्रोसेस, जरूरी तारीखों और नियमों से जुड़ी हर वो बात पता चल सके जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है।
कब आ रही है लिस्ट?
2 अप्रैल 2026 को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। अब बारी है लॉटरी सिस्टम के जरिए चुने गए बच्चों के नामों के ऐलान की। तय शेड्यूल के मुताबिक, 8 अप्रैल 2026 को बालवाटिका 1, 2 और 3 के लिए पहली प्रोविजनल लिस्ट सामने आ जाएगी। वहीं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सीधे पहली क्लास में भेजना चाहते हैं उनके लिए 9 अप्रैल को लिस्ट जारी की जाएगी। एक दिलचस्प जानकारी और भी है। चूंकि इस वक्त देश में आम चुनाव का माहौल है, इसलिए असम, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में ये लिस्ट 8 और 9 की बजाय 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि चुनावी कामकाज के बीच एडमिशन के काम में कोई रुकावट न आए।
कैसे और कहां चेक करें रिजल्ट?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लिस्ट चेक कैसे करनी है? इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से इसे बड़े आराम से देख सकते हैं। आपको बस केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट (kvsangathan.nic.in या kvsonlineadmission.kvs.gov.in) पर जाना होगा। वहां 2026-27 एडमिशन वाले लिंक पर क्लिक करें और अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर या लॉगिन डिटेल डालकर लिस्ट में नाम चेक कर लें। लिस्ट पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में भी अपलोड की जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके तसल्ली से देख सकते हैं।
अगर पहली लिस्ट में नाम न आए तो क्या करें?
अगर पहली लिस्ट में आपके बच्चे का नाम नहीं आता है, तो मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। KVS ने साफ किया है कि अगर सीटें खाली बचती हैं, तो दूसरी और तीसरी लिस्ट भी निकाली जाएगी। दूसरी लिस्ट 16 अप्रैल को और तीसरी लिस्ट 21 अप्रैल को आने की उम्मीद है। तो जब तक एडमिशन का पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपके पास एक उम्मीद बनी रहेगी।
क्या है सीटों के बंटवारे और रिजर्वेशन के नियम
एडमिशन में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और कोटा भी तय किए हैं। हर क्लास में एक सेक्शन के अंदर 40 बच्चे बैठते हैं। इसमें से 25 प्रतिशत सीटें 'राइट टू एजुकेशन' (RTE) के तहत रिजर्व होती हैं। इसके अलावा, 15% सीटें SC, 7.5% ST और 27% सीटें OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। जिन बच्चों को खास देखभाल की जरूरत है (CwSN), उनके लिए भी 3% का कोटा अलग से रखा गया है।
एडमिशन के वक्त किन कागजातों की पड़ेगी जरूरत?
अगर लॉटरी में आपके बच्चे का नाम आ जाता है, तो आपको बिना देरी किए कुछ जरूरी कागजात लेकर स्कूल जाना होगा। इनमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाण पत्र), घर के पते का सुबूत (Residence Proof), पासपोर्ट साइज फोटो और अगर आप किसी खास कैटेगरी (SC/ST/OBC) का फायदा ले रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट होना लाजमी है। ध्यान रहे कि फॉर्म भरते समय दी गई जानकारी और इन असली डॉक्यूमेंट्स में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, वरना आपका एडमिशन कैंसल भी हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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