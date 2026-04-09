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KVS Class 1 Lottery Result 2026: केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 एडमिशन की पहली लिस्ट आज यहां करें चेक, देखें डॉक्यूमेंट लिस्ट

Apr 09, 2026 06:04 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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KVS Lottery Result 2026 : केन्द्रीय विद्यालय संगठन आज 9 अप्रैल को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 में दाखिले के लिए पहली प्रोविजनल लिस्ट जारी करेगा। लिस्ट kvsangathan.nic.in या संबंधित स्कूल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे।

KVS Class 1 Lottery Result 2026: केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 एडमिशन की पहली लिस्ट आज यहां करें चेक, देखें डॉक्यूमेंट लिस्ट

KVS Class 1 Admission 2026 Ist List : केन्द्रीय विद्यालय संगठन आज 9 अप्रैल को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 में दाखिले के लिए पहली प्रोविजनल लिस्ट जारी करेगा। विद्यार्थी व पेरेंट्स ये लिस्ट kvsangathan.nic.in या संबंधित स्कूल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की उम्र 31 मार्च 2026 तक न्यूनतम 6 वर्ष होनी चाहिए। सीटें रिक्त रहने की स्थिति में दूसरी सूची 16 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। वहीं इसके बाद भी यदि सीटें रिक्त रह गई तो तीसरी सूची 21 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। केवीएस ने निर्देश दिया है कि सभी सूचियां स्कूल की वेबसाइट के साथ-साथ सोशल मीडिया पेजों और नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जानी चाहिए। इससे पहले 8 अप्रैल को बाल वाटिका एक, दो और तीन की पहली लिस्ट जारी की गई।

कैसे चेक करें केवीएस कक्षा 1 लॉटरी रिजल्ट

- admission.kvs.gov.in पर जाएं।

- लॉटरी रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

- अपना कक्षा सेलेक्ट करें।

- अपना राज्य व स्कूल सेलेक्ट करें। सब्मिट करें। पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।

संबंधित विद्यालय से संपर्क करना जरूरी

लिस्ट में नाम केवल विभिन्न पोस्ट-लॉटरी सूचियों में आपकी स्थिति की जानकारी है और यह किसी भी विद्यालय में प्रवेश की पुष्टि या गारंटी नहीं है। आवेदकों की प्रवेश स्थिति का निर्णय संबंधित विद्यालयों द्वारा, Kendriya Vidyalaya Sangathan के प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार, दस्तावेजों के सत्यापन तथा अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के बाद किया जाएगा। प्रवेश स्थिति से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित विद्यालय से संपर्क करें।

एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी

- बच्चे का ऑरिजनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। वेरिफिकेशन के बाद यह माता-पिता को लौटा दिया जाएगा।

- एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

- निवास प्रमाण पत्र

- बच्चे के माता/पिता का सर्विस सर्टिफिकेट जिसमें पिछले सात सालों के ट्रांसफरों की संख्या। इस पर ऑफिस हेड की स्टैम्प व साइन होना जरूरी होगा।

- बच्चे के दो फोटो ।

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आरक्षण नियम

शिक्षा का अधिकार (RTE): 25% सीटें

अनुसूचित जाति (SC): 15% सीटें

अनुसूचित जनजाति (ST): 7.5% सीटें

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL): 27% सीटें

- शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा I, II और III में प्रति सेक्शन विद्यार्थियों की ऊपरी सीमा 40 निर्धारित की गई है

- विशेष श्रेणियों के तहत ऑफलाइन दाखिले 22 अप्रैल से

यदि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो RTE, SC, ST और OBC (NCL) श्रेणियों के तहत ऑफलाइन पंजीकरण के लिए दूसरी अधिसूचना 21 अप्रैल, 2026 को जारी की जाएगी। इस प्रावधान के तहत पंजीकरण 22 अप्रैल से 26 अप्रैल, 2026 तक होंगे और लिस्ट एवं दाखिले 27 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 के बीच निर्धारित हैं।

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कक्षा XI में दाखिले CBSE परिणामों पर निर्भर करेंगे

कक्षा 11वीं में दाखिले CBSE द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शुरू होंगे। मौजूदा केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के लिए, परिणाम घोषणा के 10 दिनों के भीतर पंजीकरण शुरू हो जाएगा। दाखिला सूची प्रदर्शित की जाएगी और कक्षा X के परिणाम घोषित होने के बीस दिनों के भीतर दाखिले पूरे कर लिए जाएंगे। गैर-केवी छात्रों के लिए यह प्रक्रिया केवी छात्रों के दाखिले के बाद शुरू होगी, बशर्ते सीटें उपलब्ध हों। कक्षा 11वीं में दाखिले की अंतिम तिथि कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित होने के 30 दिनों बाद निर्धारित की गई है।

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दाखिले पूरे करने की अंतिम समय-सीमाएं

कक्षा 11वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में दाखिले की अंतिम तिथि 30 जून, 2026 है। यदि इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं तो उपायुक्त की मंजूरी और अनुशंसित संख्या के अनुसार, 31 जुलाई, 2026 तक दाखिले किए जा सकते हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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