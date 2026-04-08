KVS Balvatika Lottery Result 2026: केंद्रीय विद्यालय बालवाटिका की पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी, जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स
KVS Balvatika Lottery Result 2026 Out: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ‘बालवाटिका’ एडमिशन की पहली लिस्ट आज, 8 अप्रैल 2026 को जारी कर दी है।
KVS Balvatika Lottery Result 2026 Out: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ‘बालवाटिका’ एडमिशन की पहली लिस्ट आज, 8 अप्रैल 2026 को जारी कर दी है। जिन अभिभावकों ने बालवाटिका-1, बालवाटिका-2 और बालवाटिका-3 के लिए अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया था, उनका लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। यह घोषणा उन हजारों परिवारों के लिए एक बड़ी खबर है जो अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय की उत्कृष्ट और सस्ती शिक्षा प्रणाली से जोड़ना चाहते हैं। केवीएस ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 के लिए पहली लॉटरी लिस्ट कल, 9 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी।
कैसे चेक करें लॉटरी रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
अभिभावक अपने बच्चे का नाम नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले केवीएस की आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट kvsangathan.nic.in या admission.kvs.gov.in पर जाएं।
2. स्कूल का चयन: संबंधित स्कूल की व्यक्तिगत वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जहां आपने आवेदन किया था।
3. लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर "Balvatika Lottery Result 2026" या "Provisional Selection List" के लिंक पर क्लिक करें।
4. राज्य और स्कूल चुनें: ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना राज्य और संबंधित केंद्रीय विद्यालय का नाम चुनें।
5. पीडीएफ डाउनलोड करें: रिजल्ट की पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी। इसमें Ctrl + F दबाकर अपने बच्चे का नाम या 'एप्लीकेशन सबमिशन कोड' सर्च करें।
चुनाव के कारण कुछ राज्यों में देरी
अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि असम, केरल और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में, जहां आम चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, बालवाटिका और कक्षा 1 दोनों की लिस्ट अब 10 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी।
नाम आने के बाद क्या करें? (जरूरी डॉक्यूमेंट)
यदि आपके बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आ गया है, तो आपको 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 के बीच संबंधित स्कूल में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट:
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी।
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (अनिवार्य)।
निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट)।
जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC-NCL, यदि लागू हो)।
ब्लड ग्रुप रिपोर्ट।
सर्विस सर्टिफिकेट (सरकारी कर्मचारियों के लिए, पिछले 7 वर्षों के ट्रांसफर विवरण के साथ)।
ईडब्ल्यूएस/बीपीएल सर्टिफिकेट (RTE कोटे के तहत आवेदन करने वालों के लिए)।
अगली लिस्ट कब आएगी?
यदि पहली लिस्ट के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो केवीएस द्वारा दूसरी प्रोविजनल लिस्ट 16 अप्रैल को और तीसरी लिस्ट 21 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी। जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है, उन्हें इन तारीखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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