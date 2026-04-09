KVS Balvatika Admission: बड़ी सौगात; 4 राज्यों में खुले नए केंद्रीय विद्यालय, बालवाटिका से शुरू होगी पढ़ाई
KVS Balvatika Admission: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में चार नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की आधिकारिक घोषणा कर दी है।
KVS Balvatika Admission: केंद्र सरकार ने देश के चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अभिभावकों और बच्चों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में चार नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इन स्कूलों के खुलने से न केवल स्थानीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए भी दाखिले की राह आसान होगी।
विशेष बात यह है कि ये नए विद्यालय 'बालवाटिका' स्तर से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू करेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
किन शहरों को मिले नए स्कूल?
बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, जिन चार स्थानों पर नए केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं:
- जम्मू-कश्मीर: रामबन जिले के गूल में नया स्कूल खुलेगा।
2. बिहार: दरभंगा जिले में एम्स परिसर के भीतर केवी नंबर 3 की स्थापना की गई है।
3. उत्तर प्रदेश: शामली जिले के छात्रों के लिए नया केंद्रीय विद्यालय खोला गया है।
4. उत्तराखंड: टिहरी गढ़वाल के मदन नेगी क्षेत्र में नए स्कूल को मंजूरी मिली है।
इन स्कूलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों और प्रायोजक निकायों ने भूमि हस्तांतरण और अस्थायी भवनों की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, जिससे इसी सत्र से पढ़ाई शुरू करना संभव हो पाया है।
बालवाटिका: छोटे बच्चों के लिए नई शुरुआत
इन नए स्कूलों में सबसे पहले 'बालवाटिका' स्तर पर दाखिले किए जाएंगे। बालवाटिका वास्तव में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के समकक्ष प्री-स्कूलिंग स्तर है। बालवाटिका -1 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए है। बालवाटिका-2 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए है। बालवाटिका-3 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए है। इन कक्षाओं में खेल-खेल में सीखने की पद्धति पर जोर दिया जाएगा, ताकि बच्चों की नींव मजबूत हो सके।
दाखिला प्रक्रिया और समय-सीमा
ये नए स्थापित विद्यालय हैं, इसलिए यहां दाखिले की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in के माध्यम से संचालित की जा रही है। इन स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला 'लॉटरी सिस्टम' और प्राथमिकता श्रेणियों के आधार पर होता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC/RTE) को प्राथमिकता दी जाती है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी नए केवी से संपर्क करें या आधिकारिक पोर्टल पर नजर रखें, क्योंकि इन स्कूलों में दाखिले की औपचारिकताएं 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी हैं।
जरूरी डॉक्यूमेंट
दाखिले के लिए आवेदन करते समय ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना अनिवार्य है:
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
निवास प्रमाण पत्र।
माता-पिता का सर्विस सर्टिफिकेट (यदि प्राथमिकता श्रेणी में हैं)।
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो।
लेखक के बारे मेंPrachi
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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