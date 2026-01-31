KVS Answer Key 2026 Link : केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा की आंसर-की kvsangathan.nic.in पर जारी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़KVS Answer Key 2026 Link : kvs nvs answer key download pdf at cbse cbseit in kvjnvkey kvsangathan nicin
संक्षेप:

KVS NVS Answer Key 2026 : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में निकली टीटिंग व नॉ टीचिंग पदों पर भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है।

Jan 31, 2026 03:09 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
KVS NVS Answer Key 2026 : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में निकली टीटिंग व नॉ टीचिंग पदों पर भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर आंसर-की चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह अपना ऑब्जेक्शन 4 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में दर्ज करा सकता है। प्रत्येक आपत्ति के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और जन्मतिथि की डिटेल्स डालकर न सिर्फ अपनी आंसर-की चेक सकते हैं बल्कि ओएमआर शीट भी देख सकते हैं। केवीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई थी

कहां कितने टियर परीक्षा व पैटर्न

पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी व नॉन टीचिंग (MTS को छोड़ कर) पदों के लिए टियर-1 कॉमन होगा ।

⦁ टियर-1 केवल क्वालिफाइंग पेपर हैं।

⦁ इसके बाद टियर -02 (100 अंक) होगा

- उसके बाद इंटरव्यू (100 अंक) होगा

⦁ मेरिट सूची के लिए टियर-2 का 85 फीसदी व इंटरव्यू का 15 % वैटेज रहेगा

टियर- 1 परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव थी।

टियर- 02 परीक्षा ऑब्जेक्टिव (60 अंक/60 प्रश्न) + डिस्क्रिप्टिव (40 अंक/10 प्रश्न) होगी

- नेगेटिव मार्किंग टियर - टियर -02 में 1/4 रहेगी (सिर्फ MCQ में)

⦁ टियर 01 के बाद टियर -02 के लिए केटेगरी वाइज 10 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे

⦁ टियर -02 के बाद केटेगरी वाइज 03गुणा/05 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट किये जाएंगे।

ये भी पढ़ें:केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की एक और बंपर भर्ती, 987 पदों पर आवेदन का मौका

केंद्रीय विद्यालय भर्ती में कहां पद

प्रिंसिपल - 161

वाइस प्रिंसिपल - 69

असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए - 13 पद

पीजीटी - 1606

टीजीटी - 3069

लाइब्रेरियन -166

पीआरटी (स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी, पीआरटी म्यूजिक ) - 3630

नॉन टीचिंग पद (एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2) - 1207 पद

नवोदय स्कूल भर्ती

प्रिंसिपल - 93

असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक) ग्रुप ए - 09

पीजीटी - 1513

पीजीटी (मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज) - 18

टीजीटी - 2978

टीजीटी (थर्ड लैंग्वेज) - 443

नॉन-टीचिंग पद (जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर व आरओ कैडर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, लैब अटेंडेंट, एमटीएस हेडक्वार्टर व आरओ कैडर) -787

