KVS Answer Key 2026 Link : केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा की आंसर-की kvsangathan.nic.in पर जारी
KVS NVS Answer Key 2026 : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में निकली टीटिंग व नॉ टीचिंग पदों पर भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है।
KVS NVS Answer Key 2026 : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में निकली टीटिंग व नॉ टीचिंग पदों पर भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर आंसर-की चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह अपना ऑब्जेक्शन 4 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में दर्ज करा सकता है। प्रत्येक आपत्ति के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और जन्मतिथि की डिटेल्स डालकर न सिर्फ अपनी आंसर-की चेक सकते हैं बल्कि ओएमआर शीट भी देख सकते हैं। केवीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई थी
कहां कितने टियर परीक्षा व पैटर्न
पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी व नॉन टीचिंग (MTS को छोड़ कर) पदों के लिए टियर-1 कॉमन होगा ।
⦁ टियर-1 केवल क्वालिफाइंग पेपर हैं।
⦁ इसके बाद टियर -02 (100 अंक) होगा
- उसके बाद इंटरव्यू (100 अंक) होगा
⦁ मेरिट सूची के लिए टियर-2 का 85 फीसदी व इंटरव्यू का 15 % वैटेज रहेगा
टियर- 1 परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव थी।
टियर- 02 परीक्षा ऑब्जेक्टिव (60 अंक/60 प्रश्न) + डिस्क्रिप्टिव (40 अंक/10 प्रश्न) होगी
- नेगेटिव मार्किंग टियर - टियर -02 में 1/4 रहेगी (सिर्फ MCQ में)
⦁ टियर 01 के बाद टियर -02 के लिए केटेगरी वाइज 10 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे
⦁ टियर -02 के बाद केटेगरी वाइज 03गुणा/05 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट किये जाएंगे।
केंद्रीय विद्यालय भर्ती में कहां पद
प्रिंसिपल - 161
वाइस प्रिंसिपल - 69
असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए - 13 पद
पीजीटी - 1606
टीजीटी - 3069
लाइब्रेरियन -166
पीआरटी (स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी, पीआरटी म्यूजिक ) - 3630
नॉन टीचिंग पद (एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2) - 1207 पद
नवोदय स्कूल भर्ती
प्रिंसिपल - 93
असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक) ग्रुप ए - 09
पीजीटी - 1513
पीजीटी (मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज) - 18
टीजीटी - 2978
टीजीटी (थर्ड लैंग्वेज) - 443
नॉन-टीचिंग पद (जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर व आरओ कैडर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, लैब अटेंडेंट, एमटीएस हेडक्वार्टर व आरओ कैडर) -787