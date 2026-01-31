KVS Answer Key 2026 Link : केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा की आंसर-की kvsangathan.nic.in पर जारी

संक्षेप: KVS NVS Answer Key 2026 : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में निकली टीटिंग व नॉ टीचिंग पदों पर भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है।

Jan 31, 2026 03:09 pm IST

KVS NVS Answer Key 2026 : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) में निकली टीटिंग व नॉ टीचिंग पदों पर भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर आंसर-की चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह अपना ऑब्जेक्शन 4 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में दर्ज करा सकता है। प्रत्येक आपत्ति के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और जन्मतिथि की डिटेल्स डालकर न सिर्फ अपनी आंसर-की चेक सकते हैं बल्कि ओएमआर शीट भी देख सकते हैं। केवीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई थी

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कहां कितने टियर परीक्षा व पैटर्न पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी व नॉन टीचिंग (MTS को छोड़ कर) पदों के लिए टियर-1 कॉमन होगा ।

⦁ टियर-1 केवल क्वालिफाइंग पेपर हैं।

⦁ इसके बाद टियर -02 (100 अंक) होगा

- उसके बाद इंटरव्यू (100 अंक) होगा

⦁ मेरिट सूची के लिए टियर-2 का 85 फीसदी व इंटरव्यू का 15 % वैटेज रहेगा

टियर- 1 परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव थी।

टियर- 02 परीक्षा ऑब्जेक्टिव (60 अंक/60 प्रश्न) + डिस्क्रिप्टिव (40 अंक/10 प्रश्न) होगी

- नेगेटिव मार्किंग टियर - टियर -02 में 1/4 रहेगी (सिर्फ MCQ में)

⦁ टियर 01 के बाद टियर -02 के लिए केटेगरी वाइज 10 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे

⦁ टियर -02 के बाद केटेगरी वाइज 03गुणा/05 गुणा अभ्यर्थी सिलेक्ट किये जाएंगे।

केंद्रीय विद्यालय भर्ती में कहां पद प्रिंसिपल - 161

वाइस प्रिंसिपल - 69

असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए - 13 पद

पीजीटी - 1606

टीजीटी - 3069

लाइब्रेरियन -166

पीआरटी (स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी, पीआरटी म्यूजिक ) - 3630 नॉन टीचिंग पद (एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2) - 1207 पद

नवोदय स्कूल भर्ती प्रिंसिपल - 93

असिस्टेंट कमिश्नर (एकेडमिक) ग्रुप ए - 09

पीजीटी - 1513

पीजीटी (मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज) - 18

टीजीटी - 2978

टीजीटी (थर्ड लैंग्वेज) - 443