KVS Admission : नए केंद्रीय विद्यालय में 320 बच्चों का होगा एडमिशन, 5 दिन में शुरू होंगे आवेदन
KVS Admission : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में महीनों के इंतजार के बाद नए केन्द्रीय विद्यालय (केवि) में सत्र 2026-27 में दाखिले के लिए मंजूरी मिल गई है। 320 बच्चों के नामांकन को अनुमति केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने दे दी है।
KVS Admission : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में महीनों के इंतजार के बाद नए केन्द्रीय विद्यालय (केवि) में सत्र 2026-27 में नामांकन के लिए मंजूरी मिल गई है। विद्यालय के लिए भूमि के हस्तांतरित होने के साथ ही 320 बच्चों के नामांकन को अनुमति केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने दे दी है। संगठन के अपर आयुक्त दीपेश गहलोत ने इसको लेकर निर्देश दिया है। एक महीने में नए केवि में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। इस बार बाल वाटिका की तीन कक्षा और पहली से पांचवीं कक्षा में नामांकन होगा। इन सभी में अभी एक-एक सेक्शन रहेगा। इस बार ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा। अगले सत्र में फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। सभी कक्षा में एक सेक्शन में अभी 40-40 बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। हर साल पांचवीं से आगे की एक-एक कक्षा बढ़ती जाएगी।
नए केवि के लिए मुशहरी में पांच एकड़ जमीन हंस्तातरित की गई है। भवन बनने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अभी बीबी कॉलेजिएट के प्लस-2 भवन में केवि चलेगा।
चार-पांच दिन में शुरू की जाएगी आवेदन लेने की प्रक्रिया
केवि के अधिकारी ने बताया कि चार-पांच दिन में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बाल वाटिका एक में 3-4 साल के बच्चे का नामांकन लिया जाएगा। बाल वाटिका 2 में 4-5, बाल वाटिका 3 में 5-6 साल के बच्चे का नामांकन होगा। कक्षा एक में नामांकन के लिए सात से 9 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। उम्र का निर्धारण इस सत्र के लिए 31 मार्च के आधार पर किया जाएगा।
नवोदय विद्यालय कक्षा 6 दाखिले के आवेदन शुरू, 665 सीटें, योग्यता समेत बड़ी बातें
शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) में कक्षा 6 एडमिशन के लिए आवेदन जारी है। शेड्यूल के अनुसार अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 है। एंट्रेंस एग्जाम 28 नवंबर, 2026 को होगा, जबकि रिजल्ट मार्च/अप्रैल 2027 तक घोषित किया जाएगा। इस बार यह एग्जाम पिछले दो सालों की तुलना में जल्दी आयोजित किया जा रहा है। नवोदय विद्यालय समिति ने इस साल की एडमिशन प्रक्रिया के लिए जिले-विशेष एडमिशन नियम लागू किया है। छात्र केवल अपने निवास वाले जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर कोई छात्र पड़ोसी जिले में पढ़ाई करता है, तो स्कूल छात्र के निवास से 10 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर स्थित होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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