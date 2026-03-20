KVS Admission : केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 व बालवाटिका दाखिले के आवेदन आज से, अहम तिथियां उम्र सीमा, डॉक्यूमेंट लिस्ट
KVS Admission 2026: केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सत्र 2026-27 में पहली कक्षा और बाल वाटिका में प्रवेश के लिए आवेदन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन के लिए पोर्टल आज 20 मार्च सुबह 10 बजे से सक्रिय हो जाएगा।
KVS Admission 2026: केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सत्र 2026-27 में पहली कक्षा और बाल वाटिका में प्रवेश के लिए आवेदन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन के लिए पोर्टल आज 20 मार्च सुबह 10 बजे से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन दो अप्रैल तक किया जा सकेगा। पहली कक्षा और बाल वाटिका एक, दो, तीन (जहां लागू हो) में नामांकन को आवेदन admission.kvs.gov.in पर किया जाएगा। संगठन ने स्पष्ट किया है कि पहली कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की उम्र 31 मार्च 2026 तक न्यूनतम 6 वर्ष होनी चाहिए। बालवाटिका-1 के लिए आयु कम से कम 3 वर्ष, बालवाटिका 2 के लिए आयु कम से कम 4 से 5 वर्ष और बालवाटिका 3 के आयु कम से कम 5 से 6 वर्ष होगी जो 31.03.2026 के अनुसार होगी।
कब आएगी केंद्रीय विद्यालय दाखिला पहली प्रोविजनल लिस्ट
बाल वाटिका एक, दो और तीन के लिए पहली सूची 8 अप्रैल और कक्षा एक के लिए 9 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। सीटें रिक्त रहने की स्थिति में दूसरी सूची 16 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। वहीं इसके बाद भी यदि सीटें रिक्त रह गई तो तीसरी सूची 21 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी।
केंद्रीय विद्यालय दाखिला आयु सीमा क्राइटेरिया
कक्षा -1- 6 वर्ष, लेकिन 08 वर्ष से कम आयु
कक्षा -2- 7 वर्ष, लेकिन 09 वर्ष से कम आयु
कक्षा -3- 8 वर्ष, लेकिन 10 वर्ष से कम आयु
कक्षा -4 - 9 वर्ष, लेकिन 11 वर्ष से कम आयु
कक्षा -5 - 10 वर्ष, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु
कक्षा -6 10 वर्ष, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु
कक्षा -7- 11 वर्ष, लेकिन 13 वर्ष से कम आयु
कक्षा -8 - 12 वर्ष, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु
कक्षा -9 - 13 वर्ष, लेकिन 15 वर्ष से कम आयु
कक्षा -10- 14 वर्ष, लेकिन 16 वर्ष से कम आयु
केवी नए एडमिशन में एससी वर्ग के लिए 15 फीसदी, एसटी के लिए 7.5 फीसदी और ओबीसी के लिए 27 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी।
एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी
- बच्चे का ऑरिजनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। वेरिफिकेशन के बाद यह माता-पिता को लौटा दिया जाएगा।
- एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)
- निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे के माता/पिता का सर्विस सर्टिफिकेट जिसमें पिछले सात सालों के ट्रांसफरों की संख्या। इस पर ऑफिस हेड की स्टैम्प व साइन होना जरूरी होगा।
- बच्चे के दो फोटो ।
कैसे करें आवेदन
जो माता-पिता अपने बच्चों का कक्षा 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं, उन्हें वेबसाइट https://admission.kvs.gov.in पर जाकर अपना आवदेन सब्मिट करना होगाओ। केवी के देश में कुल 1250 से ज्यादा स्कूल हैं। आवेदन के दौरान बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर व अन्य डिटेल्स ध्यान से भरनी होंगी।
आरक्षण नियम
शिक्षा का अधिकार (RTE): 25% सीटें
अनुसूचित जाति (SC): 15% सीटें
अनुसूचित जनजाति (ST): 7.5% सीटें
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL): 27% सीटें
- शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा I, II और III में प्रति सेक्शन विद्यार्थियों की ऊपरी सीमा 40 निर्धारित की गई है
- कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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