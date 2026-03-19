KVS Admission 2026 dates : केंद्रीय विद्यालय दाखिले के आवेदन कल 20 मार्च से, जानें तिथियां व आयु समेत अहम नियम
KVS Admission 2026 dates : केंद्रीय विद्यालयों की कक्षा 1 और बालवाटिका 1 व 3 में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल 20 मार्च 2026 से शुरू होंगे। दाखिले के लिए आवेदन केवीएस दाखिला पोर्टल admission.kvs.gov.in पर कर सकेंगे।
KVS Admission 2026 dates : केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालयों में सत्र-2026-27 में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। केंद्रीय विद्यालयों की कक्षा 1 और बालवाटिका 1 व 3 में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल 20 मार्च 2026 से शुरू होंगे। केंद्रीय विद्यालय पहली कक्षा व बालवाटिका में दाखिले के लिए आवेदन केवीएस दाखिला पोर्टल admission.kvs.gov.in पर कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2026 है। कक्षा 1 दाखिले की पहली प्रोविजनल लिस्ट 9 अप्रैल को जारी होगी। बची सीटों के लिए 16 अप्रैल को दूसरी चयन सूची जारी की जाएगी। वही बालवाटिका 1,2 , 3 के लिए पहली प्रोविजनल लिस्ट 8 अप्रैल को जारी होगी। बालवाटिका की बची सीटों के लिए 16 अप्रैल को दूसरी चयन सूची जारी की जाएगी।
कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 06 वर्ष होनी अनिवार्य है। सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31 मार्च 2026 के अनुसार होगी। कक्षाओं में सीटों का आरक्षण केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देशों 2026-27 के अनुसार किया जाएगा। बालवाटिका-1 के लिए आयु कम से कम 3 वर्ष, बालवाटिका 2 के लिए आयु कम से कम 4 से 5 वर्ष और बालवाटिका 3 के आयु कम से कम 5 से 6 वर्ष होगी जो 31.03.2026 के अनुसार होगी।
|क्र॰सं
|विषय-वस्तु
|निर्धारित तिथियां
|1
|प्रवेश के लिए विज्ञापन
|19 मार्च
|2
|बालवाटिका-1 व 3 एवं कक्षा-1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण
|20.03.2026 (शुक्रवार) सुबह 10:00 बजे से
|3
|बालवाटिका-1 व 3 एवं कक्षा-1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि
|02.04.2026 (गुरुवार)
|4
|(a) पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित अनंतिम सूची का प्रदर्शन
(b) चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश का आरंभ (RTE, सेवा श्रेणी I एवं II, और आरक्षित सीटों के क्रम में)
|पहली अनंतिम सूची: 08.04.2026 (बुधवार) बालवाटिका 1, 2 और 3 के लिए; 09.04.2026 (गुरुवार) कक्षा 1 के लिए
दूसरी सूची (यदि सीटें खाली हों): 16.04.2026 (गुरुवार)
तीसरी सूची (यदि सीटें खाली हों): 21.04.2026 (मंगलवार)
|5
|RTE एवं SC/ST/OBC (NCL) के तहत ऑफलाइन पंजीकरण की दूसरी अधिसूचना (यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त न हुए हों)
|अधिसूचना: 21.04.2026 (मंगलवार)
पंजीकरण: 22.04.2026 (बुधवार) से 26.04.2026 (रविवार) तक
सूची प्रदर्शन और प्रवेश: 27.04.2026 (सोमवार) से 30.04.2026 (गुरुवार) तक
|6
|बालवाटिका-2, कक्षा-II तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण (ऑफलाइन मोड में, कक्षा-XI को छोड़कर)
|02.04.2026 (गुरुवार) से 08.04.2026 (बुधवार) तक
|7
|बालवाटिका-2, कक्षा-II तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना
|13.04.2026 (सोमवार)
|8
|बालवाटिका-2, कक्षा-II तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश
|15.04.2026 (बुधवार) से 20.04.2026 (सोमवार) तक
|9
|कक्षा-XI को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि
|30.06.2026 (मंगलवार)
|10
|30 जून के बाद भी सीटें रिक्त रहने पर उपायुक्त के विशेषाधिकार द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि
|31.07.2026 (शुक्रवार)
|11
|केवि के छात्रों के लिए: कक्षा-XI में प्रवेश के लिए पंजीकरण
|कक्षा 10 के परिणाम की घोषणा के 10 दिनों के भीतर
|12
|केवि के छात्रों के लिए: कक्षा-XI की प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश
|कक्षा 10 के परिणाम की घोषणा के 20 दिनों के भीतर
|13
|गैर केवि के छात्रों के लिए: कक्षा-XI में प्रवेश (रिक्तियां होने की स्थिति में)
|के॰ वि॰ छात्रों के प्रवेश के बाद
|14
|कक्षा-XI के प्रवेश की अंतिम तिथि
|CBSE द्वारा कक्षा 10 के परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के भीतर
अन्य कक्षाओं के लिए ऑफलाइन आवदेन
बालवाटिका-2 व 3 (जहां ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं होना है), कक्षा II एवं उससे ऊपर (कक्षा 11वीं को छोड़कर) की कक्षाओं में, प्रवेश के लिए पंजीकरण दिनांक, स्थान रिक्त होने पर ही, 02.04.2026 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 08.04.2026 सायं 4:00 बजे तक ऑफलाइन मोड से किया जा सकेगा। भरे हुए फॉर्म को संबंधित स्कूल के प्राचार्य के कार्यालय में जमा करवाना होगा।
बालवाटिका-2 व 3 (जहां ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं होना है), कक्षा-II और उससे ऊपर के लिए प्रवेश और पंजीकरण प्रपत्रों के बारे में सभी जानकारी विद्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी तथा प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रवेश-2026-27 की अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।
केंद्रीय विद्यालय दाखिला आयु सीमा क्राइटेरिया
कक्षा -1- 6 वर्ष, लेकिन 08 वर्ष से कम आयु
कक्षा -2- 7 वर्ष, लेकिन 09 वर्ष से कम आयु
कक्षा -3- 8 वर्ष, लेकिन 10 वर्ष से कम आयु
कक्षा -4 - 9 वर्ष, लेकिन 11 वर्ष से कम आयु
कक्षा -5 - 10 वर्ष, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु
कक्षा -6 10 वर्ष, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु
कक्षा -7- 11 वर्ष, लेकिन 13 वर्ष से कम आयु
कक्षा -8 - 12 वर्ष, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु
कक्षा -9 - 13 वर्ष, लेकिन 15 वर्ष से कम आयु
कक्षा -10- 14 वर्ष, लेकिन 16 वर्ष से कम आयु
केवी नए एडमिशन में एससी वर्ग के लिए 15 फीसदी, एसटी के लिए 7.5 फीसदी और ओबीसी के लिए 27 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी।
एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी
- बच्चे का ऑरिजनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। वेरिफिकेशन के बाद यह माता-पिता को लौटा दिया जाएगा।
- एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)
- निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे के माता/पिता का सर्विस सर्टिफिकेट जिसमें पिछले सात सालों के ट्रांसफरों की संख्या। इस पर ऑफिस हेड की स्टैम्प व साइन होना जरूरी होगा।
- बच्चे के दो फोटो ।
कैसे करें आवेदन
जो माता-पिता अपने बच्चों का कक्षा 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं, उन्हें वेबसाइट https://admission.kvs.gov.in पर जाकर अपना आवदेन सब्मिट करना होगाओ। केवी के देश में कुल 1250 से ज्यादा स्कूल हैं। आवेदन के दौरान बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर व अन्य डिटेल्स ध्यान से भरनी होंगी।
आरक्षण नियम
शिक्षा का अधिकार (RTE): 25% सीटें
अनुसूचित जाति (SC): 15% सीटें
अनुसूचित जनजाति (ST): 7.5% सीटें
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL): 27% सीटें
- शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा I, II और III में प्रति सेक्शन विद्यार्थियों की ऊपरी सीमा 40 निर्धारित की गई है
- कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी