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KVS : बिहार में खुलेंगे 19 नए केंद्रीय विद्यालय, सरकार ने तेज की प्रक्रिया, मुख्य सचिव ने दिए ये आदेश

Apr 18, 2026 01:41 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों और जिलाधिकारियों को नए केंद्रीय विद्यालयों की भूमि की मंजूरी में तेजी लाने, लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने और बिना किसी देरी के प्रारंभिक कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है।

KVS : बिहार में खुलेंगे 19 नए केंद्रीय विद्यालय, सरकार ने तेज की प्रक्रिया, मुख्य सचिव ने दिए ये आदेश

बिहार सरकार ने राज्य भर में प्रस्तावित 19 नए केंद्रीय विद्यालयों (केवी) को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों और जिलाधिकारियों को भूमि की मंजूरी में तेजी लाने, लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने और बिना किसी देरी के प्रारंभिक कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), पटना द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश स्कूलों के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है, लेकिन लंबित एनओसी और अतिक्रमण के कारण कई प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। विभिन्न विभागों से मंजूरी की प्रतीक्षा है:

किस जिले में कहां फंसा है काम

- भागलपुर शहर के लिए स्वास्थ्य विभाग से मंजूरी लंबित है।

- कैमूर, झंझारपुर और मुंगेर शहर में कृषि विभाग से एनओसी का इंतजार है।

- रामपट्टी (मधुबनी) में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग तथा मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में बियाडा (BIADA) से मंजूरी की आवश्यकता है।

- पटना के वाल्मी (WALMI) परिसर के लिए भी संबंधित विभाग से एनओसी जारी होना बाकी है।

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इन जिलों में प्रक्रिया जारी

- गया (बोधगया), कटिहार और दरभंगा में एम्स के पास उपयुक्त जमीन मिल गई है, जबकि मधेपुरा में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है।

- शेखपुरा, सीतामढ़ी और नालंदा में भी जमीन के वैकल्पिक स्थानों की पहचान कर ली गई है।

अतिक्रमण और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां आरा (भोजपुर) और पूर्णिया में चयनित भूमि उपयुक्त पाई गई है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने से पहले वहां मौजूद अतिक्रमण और पहुंचने लायक रोड न होने जैसी समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है।

अरवल और पटना के दीघा में भूमि उपलब्धता और अस्थायी बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है।

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मुख्य सचिव के सख्त निर्देश लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए, मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य, कृषि, पशु और मत्स्य संसाधन विभागों के साथ-साथ बियाडा को बिना किसी देरी के चिन्हित भूमि के लिए एनओसी जारी करने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारियों को भी यह निर्देशित किया गया है कि वे जमीन से अतिक्रमण हटाएं, पहुंच मार्गों का निर्माण सुनिश्चित करें और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें।

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अस्थायी भवनों में शुरू होगी पढ़ाई जल्द से जल्द शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए अधिकांश जिलों में सरकारी हाई स्कूल, कॉलेज और छात्रावास जैसे अस्थायी भवनों की पहचान की गई है। हालांकि ये सुविधाएं काफी हद तक उपयुक्त पाई गई हैं, लेकिन कई जगहों पर तत्काल मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता है, जिसे बिना देरी के पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी प्रशासनिक और ढांचागत औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करना है, ताकि इन नए केंद्रीय विद्यालयों में बिना किसी रुकावट के पढ़ाई शुरू हो सके।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


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पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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